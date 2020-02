Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Bad Nieuweschans en over Houwingaham

BAD NIEUWESCHANS – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Bad Nieuweschans en over Houwingaham. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling De Nieuwe- of Langakkerschans

Een aantal wandelaars zegde al vroegtijdig af i.v.m. het stormachtige natte weer wat verwacht werd. Helaas jammer voor deze wandelaars. We hadden deze woensdagmorgen alleen wat wind en voor de rest prima droog wandelweer en het zonnetje kwam er nog door. Deze keer met de gehele groep van 50 personen op pad. In dit vestingdorp is namelijk veel te zien en er is ook veel te vertellen over de historie. Onderweg stond ook een bezoek aan de Garnizoenskerk op de agenda. In de kerk kregen we uitleg van een vrijwilliger van de stichting Vrienden van de Nieuwe Schans.

De route: Start dorpshuis De Akkerschans-al struinend door de vesting plaats richting Garnizoenskerk (kregen we uitleg)– verder struinend door nw schans (met vele oude historische panden/huizen)-richting de hoofdwacht en naar de Synagoge met de joods geschiedenis-lopend over de Poort was een zestig meter brede gracht. Aan het eind van de Voorstraat stond een kanon met een militaire verleden. Kanon geschonken door Zeeuwen de stad Middelburg. Al verder wandelend onder de A7 door langs hamdijk- en langs een verwaarloosd pand (heeft vroeger een transportbedrijf Brul in gezeten, zou worden overgenomen door een Wereldbazar helaas nooit van de grond gekomen) – verder door het Natuurbos Verdonken dorpje Houwingaham – door het aangelegde Nieuwe Schanskerbos – naar het treinstation monument 40-45 – langs de strokartonfabriek terug naar ons beginpunt.

Wandelcoach Eltjo Glazenburg is bekend met deze omgeving. Hij kon de wandelaars onderweg dus ook veel vertellen over de historie van het vestingdorp Nieuweschans.

We komen met wandelen werkt dit jaar nog een keer weer in Nieuweschans, als de Graanrepubliek goudgeel blinkt (aug/sept).

Nogmaals dank aan de vrijwilliger van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans voor de excursie.

Organisatie wandelcoaches: Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg

Verslag-Foto’s : Ooldrik Modderman

