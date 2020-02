Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 13 februari 08.00 uur. Door Jules

REGENACHTIGE DAG

Het is vandaag bewolkt en vrij koud, en in de loop van vanochtend en vanmiddag zijn er flinke perioden met regen. En later in de middag en vanavond is er nog kans op een paar buien. De maximumtemperatuur is 5 a 6 graden, er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Vannacht en morgenochtend is er ook kans op een bui, morgenmiddag is het droog en er zijn morgen opklaringen en wolkenvelden. Minimum vannacht rond +1, met kans op gladheid op bruggen en viaducten. Maximum morgen rond 9 graden.

In het weekend komt er meer wind en zaterdag kan het af en toe regenen, zondag is een natte dag met vaak regen en windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur gaat dan omhoog naar 12 graden. En ook na zondag is het wisselvallig, maximum dan rond 9 graden.