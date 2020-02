Bananen scannen voor een gezonde leefstijl

GRONINGEN – ​Liggend op de grond of smekend om snoepgoed bij de schappen: het beeld van een kind dat niet meewerkt in de supermarkt kennen we allemaal. Vijf studenten spelen hier op in: zij bedachten binnen de nieuwe minor More Healthy Years een foodscanner voor kinderen. Doordat je punten kunt scoren door gezonde producten te scannen, stroomt de winkelkar vol met groente en fruit in plaats van pizza’s en snoep. Meerdere supermarkten zijn geïnteresseerd in het idee.​

‘En de Oskar gaat naar… team UMCG!’ Een zelfgemaakte award, met het hoofd van docent Oskar Roemeling erop geplakt, is voor de vijf studenten die in opdracht van het UMCG aan de slag gingen met het vraagstuk gezonder oud worden. Zoals het echte ‘Oskar’-winnaars betaamt, houden de studenten een speech waarin ze iedereen bedanken die hun succes mogelijk heeft gemaakt. ​

Uit de medische bubbel

Het ludieke tafereel tekent de hechte band tussen de 14 studenten van de minor More Healthy Years en de docenten die hen begeleidden. 22 weken werkten de studenten intensief met elkaar samen aan vraagstukken van het UMCG, Medisch Centrum Leeuwarden en GGD Fryslân. Eind januari presenteerden ze de resultaten aan hun opdrachtgevers.

Bij de afsluitende borrel vertellen de studenten over het afgelopen half jaar. ‘Het was fijn om even uit de medische bubbel te zijn’, vertelt vierdejaars Geneeskundestudent Ping Scholten. ‘Met mensen van je opleiding zit je al snel in dezelfde denkrichting. Binnen deze minor werk je met studenten van verschillende opleidingen bijna een half jaar lang intensief met elkaar samen. Dat botst wel eens, en je komt jezelf écht tegen, maar uiteindelijk levert het verfrissende inzichten op.’​

Design thinking

Verfrissende inzichten waren er voor de studenten zelf, maar vooral ook voor hun opdrachtgevers. Vanuit een breed vraagstuk werden de studenten uitgedaagd om met concrete oplossingen te komen, liefst met zoveel mogelijk impact. Daarbij werkten ze volgens de methode van Design Thinking: een methode die speciaal ontwikkeld is voor het oplossen van complexe vraagstukken. ‘De eerst acht weken mochten we alleen maar research doen’, vertelt Jelle Schrijvers, derdejaarsstudent Biomedische Wetenschappen. ‘Vervolgens kozen we een doelgroep waarvan we dachten: daar valt de meeste winst te behalen. Wij kozen voor mensen met een lage sociaal economische status.’

De studenten kwamen er al snel achter dat deze doelgroep niet gebaat is bij nóg meer informatie over gezondheid. Derdejaarsstudent Floor Meijer van het University College: ‘Mensen houden er niet van dat hen verteld wordt wat ze moeten doen. Zo kwamen we erop dat we ze onbewust moesten proberen te beïnvloeden, via het concept nudging. Bijvoorbeeld in supermarkten zie je dat mensen sterk worden gestuurd om bepaalde producten te kopen. Dat principe hebben we gebruikt om ouders met jonge kinderen te helpen om gezondere boodschappen te doen. Met een foodscanner speelt het kind een game waarbij gezonde dingen meer punten opleveren.’​

Ideeën met potentie

Het idee bleek een schot in de roos: zowel het UMCG en de gemeente Groningen als verschillende supermarkten zien mogelijkheden en willen graag met het idee aan de slag. ‘Alle opdrachtgevers binnen de minor mogen in hun handen knijpen met zo’n slimme, enthousiaste groep studenten’, zegt de trotse minorcoördinator Joke Fleer. ‘We hebben ze flink uitgedaagd en dat heeft tot hele mooie ideeën met potentie geleid.’ ​

Over de minor

In september startte de nieuwe minor More Healthy Years, ontwikkeld binnen de Aletta School of Public Health. De minor is gefinancierd vanuit studievoorschotmiddelen en met onderwijskundige ondersteuning van het team Onderwijsinnovatie en Onderzoek van de RUG. Omdat Public Health-vraagstukken erg complex zijn, is een nieuw soort professional nodig. De minor speelt hierop in. In september start een tweede lichting studenten.

Bron: UMCG