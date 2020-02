Gemeente Oldambt zoekt nieuwe stadsdichter

OLDAMBT – De gemeente Oldambt is op zoek naar een nieuwe stadsdichter.

Per 1 juni van dit jaar is de gemeente Oldambt op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Hij/zij moet de huidige stadsdichter: Bianca Holst (foto) vervangen, die sinds 1 juni 2018 is.

Het is de vierde keer dat er een nieuwe stadsdichter wordt benoemd. Naast Bianca Holst waren Anke de Klerk – Kraster en Rob Rosendahl de Oldambster stadsdichters.

Ook de nieuwe stadsdichter zal in overleg met de gemeente een aantal gedichten schrijven en poëzie-activiteiten organiseren. Het is een pré als hij/zij woonachtig is in het Oldambt, maar ook kandidaten die een sterke verbinding voelen met dit gebied zijn vrij om te reageren. De functie is op vrijwillige basis, met onkostenvergoeding en een budget voor de organisatie van activiteiten.

Ben je creatief, goed met woorden en heb je organisatietalent?

Neem dan voor 1 april 2020 contact op met: anke.deklerk@gemeente-oldambt.nl

Bron: Gemeente Oldambt