Hartverwarmende actie centrumondernemers Stadskanaal

STADSKANAAL – Maandag 17 februari wacht 120 bewoners van Maarsheerd in Stadskanaal een verrassing.

Ondernemers uit het centrum hebben een hartverwarmende actie bedacht: de bewoners worden getrakteerd op een heerlijk ontbijt. Initiatiefnemer is Moniek Laarman, eigenaar van Lunchcafé Mokka’s: “Samen met mijn collega-ondernemers willen we de bewoners laten merken dat ze erbij horen, dat er in deze grijze en stormachtige dagen ook aan hen gedacht wordt.” Ze heeft de actie opgezet in samenwerking met Banketbakkerij Blom, Sunsweet, Boels Visspecialiteiten, Voorintholt Groente & Fruit, Keurslagerij Klein, Alders Bloemencentrum en het Cityhotel.

Betrokkenheid

Moniek Laarman: “Het gaat natuurlijk niet om het eten, de bewoners worden immers prima verzorgd, maar om dat wat er bij eten hoort. De gezelligheid, een gesprekje, samen met anderen de dag op een leuke manier beginnen, daar draait het om. Wij willen dat graag een keertje komen brengen bij deze ouderen. Daarmee willen we laten zien dat we ons als ondernemers betrokken voelen bij onze omgeving en bij de inwoners van Stadskanaal.”

Eric Hulshof is medewerker Frontoffice van BCM Ouderenzorg Locatie Maarsheerd. “Ik vind het een geweldig initiatief. We serveren het ontbijt niet in het restaurant, maar op de vernieuwde huiskamers van de afdelingen. Ik denk dat dit een mooie verrassing is voor de bewoners op de afdelingen.” Maandagochtend rond 9 uur kunnen de bewoners samen genieten van een rijk gevulde en mooi gedekte tafel met heerlijke broodjes, brownies, croissantjes, eitjes, vis, vers fruit, vruchtensap en fraaie boeketten.

Samen maken we werk van het centrum

Binnen het project Centrumvernieuwing willen de centrumondernemers graag op meer en andere manieren samenwerken aan activiteiten en projecten. Dit ontbijt is daar een voorbeeld van. Eric Hulshof: “Ik vind dit een prachtige samenwerking tussen ondernemers onderling en met BCM ouderenzorg.”

Ingezonden