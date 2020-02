Kindermiddag Bibliotheek Onstwedde: Lieve briefjes

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 14 februari 08.00 uur. Door Jules

VRIJWEL DROGE DAG

Er is vanochtend nog vrij veel bewolking en er kan een drup motregen vallen, maar de meeste plaatsen zijn droog en de zon kan soms doorbreken. En vanmiddag is er meer kans op opklaringen. De wind is matig uit het westen tot noordwesten, later uit het westen tot zuidwesten. De maximumtemperatuur is ongeveer 9 graden.

Morgen is het bewolkt met morgenochtend kans op een bui, maar pas morgenavond meer regen. Maximum morgen 11 a 12 graden, en een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Zondag is een vrij natte dag met vaak regen en een krachtige zuidwestenwind, met af en toe windvlagen en maximum tot 13 graden. Begin volgende week blijft het wisselvallig, dan met middagtemperatuur rond 9 graden.