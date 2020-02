DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Haren

Gisteravond zijn uit een afgesloten kledingcontainer aan de Tengestraße in Haren zakken met kleding gestolen. Er ontstond schade voor meedere honderden euro’s.

Haren

In december vorig jaar is bij een kabeloverdrachtssysteem in Haren 40 meter glasvezelkabel gestolen. Omdat de reparatie hoge kosten met zich meebrengt, is er materiële schade van enkele tienduizenden euro’s ontstaan.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren

Weener

Gisteravond is om 19.20 uur aan de Mühlenstraße in Weener een 89 jarige vrouw overvallen. De inwoonster van Weener werd door een man aangesproken die haar vertelde dat zij haar portemonnee in een winkel was vergeten. Op het moment dat het slachtoffer in haar jaszak naar haar portemonnee tastte duwde hij haar naar voren en griste haar portemonnee uit haar zak. De vrouw viel daarbij bijna over haar rollator. De dader ging er te voet in de richting van de Lindenstraße vandoor.

Weener

Gisteravond is tussen zeven uur en half acht een raam van een VW ingeslagen. De auto stond aan de Mühlenstraße in Weener geparkeerd. De dief ging er met een plastic tas met levensmiddelen vandoor.

Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.