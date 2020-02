Mogelijke hinder voor weggebruikers op de provinciale weg tussen Veendam en Ter Apel

VEENDAM, TER APEL – In februari worden er op verschillende plekken werkzaamheden uitgevoerd aan de N366. Zo vernieuwen we de hectometeraanduiding van Alteveer tot aan de Duitse grens en planten we bomen tussen Veendam en Nieuwe Pekela. Dit zorgt mogelijk voor hinder voor het verkeer. Het onderstaande overzicht geeft meer informatie over welke werkzaamheden op welk moment worden uitgevoerd en wat dit voor het verkeer betekent.



Week 7 | 10-14 februari 2020:

Op vrijdag 14 februari is de oprit Tonckelweg in de richting Veendam gestremd, in verband met snoeiwerkzaamheden en het schoonmaken en herstellen van de sloot.

Week 8 | 17 – 21 februari 2020:

In week 8 werkt de aannemer aan het vervangen van de hectometeraanduiding tussen Alteveer en de Duitse grens.

Op maandag 17 februari worden zeven bomen gekapt om de grondwal tussen Ommelanderwijk en de N366 af te maken.

Week 9 | 24 – 29 februari 2020:

De aannemer is ook deze week nog bezig met het vervangen van de hectometeraanduiding tussen Alteveer en de Duitse grens.

Langs het wegvak Veendam – Pekela worden deze circa vijftig bomen geplant. Dit levert de eerste dagen, van maandag tot en met donderdag, geen hinder op.

Op vrijdag 28 februari is één rijstrook wel tijdelijk gestremd in verband met het planten van een aantal bomen.

Op zaterdag 29 februari zijn beide buitenste rijbanen gestremd om de laatste bomen tussen Veendam en Pekela te planten.

Einde in zicht

Sinds de start van het project N366 Veilig in 2009 is er veel gebeurd op en rond de N366: wegvakken zijn verbreed, kruisingen ongelijkvloers gemaakt, delen van de weg verdubbeld en nieuwe rotondes aangelegd.

Het komende jaar staan de laatste werkzaamheden op de planning: het ongelijkvloers maken van de kruising Pekela-Zuid en het verbreden van de weg tussen Pekela en Alteveer.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2020 klaar.

Ingezonden door Provincie Groningen