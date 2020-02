Nieuwsbrief: Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u de nieuwsbrief over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Werktoren bij Aardgasbuffer Zuidwending: een maand 24/7 werkzaamheden

Begin 2018 zijn we gestart met de uitbreiding van de aardgasbuffer door het aanleggen van een zesde caverne voor gasopslag. Vanaf oktober 2020 zal deze caverne onderdeel uitmaken van de gasopslaginstallatie. De werkzaamheden zijn bijna zo ver gevorderd dat we de basisvoorraad gas in de caverne kunnen brengen. Daarvoor moeten we als een van de laatste stappen een gaspijp aanbrengen binnen de boorpijp die in het voorjaar van 2018 al is aangebracht.

Het aanbrengen van deze gaspijp zal plaatsvinden tussen 19 februari en 21 maart 2020. Hiervoor wordt een werktoren opgesteld die ongeveer even hoog is als zes op elkaar gestapelde zeecontainers. Een soortgelijke installatie heeft vaker bij de installatie gestaan, onder andere een blauwe variant, toen in 2013 caverne A7 in gebruik werd genomen. Op 17 en 18 februari zal er meer verkeer zijn bij de aardgasbuffer dan u gewend bent. Dan bouwen we de toren op. Volgens planning breken we hem op 22 en 23 maart weer af. In de tussentijd wordt er nagenoeg 24 uren per dag gewerkt aan het inbrengen van de gaspijp. Naast meer verkeersbewegingen, zult u in deze periode wellicht meer licht en geluid ervaren dan u van de installatie gewend bent.

We doen ons uiterste best de overlast te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder geven. Ervaart u overlast, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Ingezonden door Gerben van Dijk, gasunie.nl