Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

OOST GRONINGRN – Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk.

Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren we in de kracht van Oost-Groningen.

Waarom een Regio Deal?

Oost-Groningen is een regio met actieve en zelfstandige inwoners. Met het sluiten van een Regio Deal werken we aan een breed regionaal programma om de kracht van de regio te versterken. We zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Uitwerken van het plan

De regio Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het Rijk. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Daarna zal de uitvoering van de Regio Deal starten. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.

Hand erop, schouders eronder

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken.

Gedeputeerde Van Dekken benoemt onder andere initiatieven op het gebied van onderwijs: “Gezamenlijk willen wij ervoor zorgen dat leerlingen met een goed diploma van school komen. Een diploma dat past bij het werk dat in de regio is. Ook gaan we ons extra inzetten voor leerlingen bij wie om diverse redenen de schoolse omgeving niet goed past. Een mooi voorbeeld hiervan is de Route Rubicon (van Dollard College, Noorderpoort en Terra) waar jongeren les krijgen van docenten binnen de muren van het leerbedrijf en zo de kans krijgen om alsnog een startkwalificatie te behalen.”

Laura Broekhuizen, wethouder wonen van de gemeente Oldambt en voorzitter van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, vult aan: “We hebben in Oost-Groningen een regionale opgave op verschillende terreinen. Zo werken we bijvoorbeeld al langer als regio samen aan de verbetering van de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. De Regio Deal zorgt ervoor dat we deze samenwerking kunnen voortzetten en sterker kunnen maken.”

Ingezonden