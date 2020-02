Oost-Groninger bloembollenroute start op 23 februari

OOST GRONINGEN – Voor de 13e keer zijn in Oost-Groningen dit jaar zijn vier tuinen een aantal zondagen in februari, maart en april geopend.

De duizenden bloembollen in de vier tuinen in Winschoten, Oostwold en Stadskanaal werden door de vele bezoekers van voorgaande jaren zeer gewaardeerd. Ook nu zijn weer veel bollen extra gepoot. Tijdens deze open dagen kunnen tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van deze vroege voorjaarstuinen.

De vier tuinen zijn totaal verschillend wat betreft aanleg en sfeer, ook dat maakt in deze tijd van het jaar een bezoek aan de tuinen de moeite waard.

In 2020:

sneeuwklokjeszondagen op 23 februari en op 1 maart, van 11.00 tot 17.00 uur, krokuszondag op 15 maart, van 11.00 tot 17.00 uur en drie opeenvolgende zondagen in april: 12, 19 en 26 april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

De tuinen zijn:

‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@stonefarm.nl, www.stonefarm.nl.

20.000 m2. Opvallend zijn de enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote appelhof (1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de hele tuin massa’s stinzeplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn ook royaal beplant.

Entree: vrije gift.

‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599-613089, e-mail: lourens.be@gmail.com.

2.500 m2. Tuin met in het vroege voorjaar bloeiende Camelia’s, sneeuwklokjes in alle soorten en maten, gevolgd door botanische krokussen. Verrassende combinaties van exclusieve bollen zoals Scilla, Fritularia, Muscari en Puschkinia, in maart/april versterkt door narcissen en tulpen en door de hele tuin verspreid staan de vroeg bloeiende primula’s.

Entree: € 3.- (incl. koffie).

‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383,

e-mail: tuinfleur@planet.nl. www.tuinfleur.nl

6.000 m2. Diepe smalle tuin (350 m.) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende cultivars), daarna Scilla, Muscari, Chionodoxa, Allium, Leucojum en narcissen en tulpen, gecombineerd met Helleborussoorten. Entree: € 3.- (incl. koffie).

‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896,

e-mail: info@wubsbos.nl. www.wubsbos.nl.

1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzeplanten, verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin. Entree: vrije gift.

De eigenaren van The Stonefarm, City Channel Garden en Tuinfleur zijn verzamelaars van sneeuwklokjes en in hun tuinen zijn heel veel soorten te bewonderen.

Groepen kunnen in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel op afspraak, de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de tuineigenaren graag meer informatie, neemt u gerust contact op.

Ingezonden door Jannie Bos