Stichting Welzijn Westerwolde organiseert inloopbijeenkomst in Veelerveen

VEELERVEEN – Op dinsdag 18 februari organiseert Stichting Welzijn Westerwolde een inloopbijeenkomst.

Sinds 1 januari is Welzijn Westerwolde actief in de gemeente Westerwolde. De organisatie komt voort uit het samengaan van de afdeling welzijn van stichting Rzijn en stichting Welzijn Bellingwedde.

Welzijn Westerwolde wil werken aan verbindingen tussen mensen, tussen groepen in de samenleving en tussen organisaties. Wij staan voor de inwoners van Westerwolde en werken aan een verbetering van het individueel welzijn en van de maatschappelijke positie.

We willen u graag de gelegenheid geven om nader kennis te maken met onze organisatie en directeur, Freek Nauta (foto). We organiseren daarom een aantal inloopbijeenkomsten op het steunstee bij u in de buurt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u, als inwoner van de gemeente Westerwolde, in gesprek om te kijken waar behoeften liggen en wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. U bent van harte uitgenodigd op:

Dag: Dinsdag 18 februari

Tijd: 10.00-11.00

Waar: Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 Veelerveen

