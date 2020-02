Werkzaamheden Blauwe Loper vorderen gestaag

BLAUWESTAD – De werkzaamheden aan de Blauwe Loper vorderen gestaag.

Na een lange voorbereidingstijd is er nu dan eindelijk een start gemaakt met de bouw van de Blauwe Loper: de 800 meter lange fiets- en voetgangersbrug die Winschoten en Blauwestad met elkaar verbindt. De werkzaamheden zijn gestart in het natuurgebied tussen het Oldambtmeer en de A7. Daar is bewust voor gekozen, omdat er op deze plek in het broedseizoen niet gewerkt mag worden. De heiwerkzaamheden in het natuurgebied moeten voor 15 maart afgerond zijn. Pas in het najaar, als het broedseizoen is afgelopen, worden de brugdelen geplaatst.

De Blauwe Loper wordt gebouwd in opdracht van de gemeente en gebeurt in samenwerking met Provincie Groningen en projectbureau Blauwestad. De provincie betaalt het grootste deel van de brug.

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Jan Doornkamp