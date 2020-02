GRONINGEN – Vanmiddag is cafetaria Tasty Joe overvallen.

Vanmiddag is er een gewapende overval geweest op cafetaria Tasty Joe aan de van Lennepstraat in Groningen. Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar de dader. Het zou gaan om een getinte man van ca. 40 jaar met lang grijs haar. Hij was gekleed in een lange zwarte jas en had een groot mes met een zwart handvat bij zich.

De man werd enige tijd later door de politie aangehouden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.