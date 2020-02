€ 1.477,25 van Specsavers Winschoten voor Stichting Adventure Geuko

WINSCHOTEN – Voor het tiende jaar op rij hebben klanten van Specsavers met hun aankoop weer een financiële bijdrage kunnen leveren aan goede doelen via Stichting Specsavers Steunt. Naast het landelijke doel, het Oogfonds, heeft elke Specsavers-winkel ook voor een lokaal doel gespaard.

In totaal is er in 2019 een bedrag van ruim €200.000,- voor de diverse goede doelen opzij gelegd. Zo ook bij het filiaal in Winschoten. Dit jaar hebben ze gekozen voor Stichting Adventure Geuko. Vandaag werd de cheque van € 1.477,25 overhandigd.

Op dit moment zijn er op twee plekken in Amerika nieuwe kansen voor Geuko. De beide opties bekostigen de behandelingen, testen en mogelijke operatie vanuit hun eigen organisatie. Geuko komt in aanmerking voor een research program voor revalidatie. De kosten voor de vlucht en het verblijf zijn voor onze eigen rekening. Geuko moet begeleid worden door een speciaal gecertificeerde verpleegkundige en kan alleen business class vliegen omdat Geuko moet kunnen liggen tijdens de vlucht. Deze kosten zijn erg hoog: Voor alleen het transport met retour is de familie rond €22.000 kwijt en dan hebben ze het nog niet eens over de kosten voor het verblijf van Geuko, verpleegkundigen en 1 ouder.

Geuko en zijn ouders bedanken Specsavers Winschoten voor dit prachtige bedrag. Dit zet ze een stapje verder om Geuko weer kind te laten zijn.

Ingezonden

Foto’s: Jos Hensens