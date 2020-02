Fietser aangereden in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag is op de Marktstraat een fietser aangereden.

Op de Marktstraat in Musselkanaal is vanmiddag rond twaalf uur een fietser aangereden. Het ongeval vond plaats ter hoogte van The Read Shop.

De fietser is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend.