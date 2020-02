Iona ligt te blinken in de zon

PAPENBURG – In de nacht van 13 op 14 februari werd de Iona uitgedokt.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd bij de Meyer Werft de Iona uitgedokt. Het cruiseschip is gebouwd voor de Britse rederij P & O Cruises. Het schip weegt 184.000 ton, is 344,5 meter lang en 42 meter breed. Het biedt plaats aan 5.200 passagiers.

Het uitdokken begon rond middernacht. In de vroege ochtend werd het schip aan de pier vastgemaakt, waarna de schoorsteen werd geplaatst.

Om voor de Iona plaats te maken moest het gedeelte van de Odyssey of the Seas, het cruiseschip wat in de herfst van dit jaar gereed moet zijn, worden verplaatst. Na het uitdokken van de Iona ging dit gedeelte naar bouwdok II om daar verder te worden afgebouwd.

Naar verwachting gaat de Iona eind maart aan haar eerste reis over de Eems beginnen. Tot die tijd wordt het schip verder afgewerkt en vinden er diverse testen plaats.

Foto’s: Jans Velthuis, klik HIER voor meer foto’s