Learn2Run met SV Veendam Atletiek

VEENDAM – SV Veendam Atletiek wil mensen in groepsverband leren hardlopen.

“LEARN2RUN” is een initiatief van SV Veendam Atletiek te Veendam. Ze willen mensen met verschillende doelen een kans bieden om in groepsverband, op een laagdrempelige manier, te leren hardlopen.

Heeft u ze ooit zien lopen? Op een zondagochtend, zwoegend en zwetend, voorovergebogen en kijkend in de verte of naar het eindeloze asfalt.

En toch voelde u respect.

Zij doen het wel, toch knap! De één om de nodige kilo’s kwijt te raken, de ander voor de uitdaging. Die uitdaging, die weddenschap, die moet leiden tot een prestatie.

Een prestatie waarvan men niet wist dat het kon. Nooit voor mogelijk gehouden.

Misschien een nieuwe levensstijl??

U zou het ook best willen. Maar u twijfelt of u het kunt. En of u het in uw eentje kunt.

Wat zal men er wel van zeggen als men u daar ziet lopen of rennen? Stel dat het niet lukt? Als u het niet probeert weet u het nooit. En zo zijn er zovelen die het bovenstaande denken. U weet het alleen niet van elkaar. Ga de uitdaging aan, en stel het niet langer uit. U heeft nu de kans!

Ook als u nog nooit heeft hardgelopen kunt u meedoen. De lessen worden gegeven onder begeleiding van een ervaren/gediplomeerde trainer. Vooral ook het groepsverband is een belangrijke factor. Steunen, stimuleren en plezier maken met elkaar tijdens de trainingen is een doel. Want ook u kunt het! 5 Km hardlopen aan één stuk is voor iedereen mogelijk na het volgen van deze cursus.

Zondag 21 juni 2020 kunt u samen met uw trainingsmaatjes dit doel verwezenlijken tijdens de Woellust Run in Veendam. De trainingen voor basis/beginnersgroep zijn vastgesteld op 2 trainingen per week in groepsverband op maandag- en woensdagavond.

We beginnen op maandagavond 23 maart om 19.00 uur. De trainingen duren ongeveer een uur.

Twijfelt u nog? Op maandagavond 16 maartl om 19.00 uur is er een voorlichtingsavond in Baan 7 (dit is op de Atletiekbaan aan de Woortmanslaan, achter de voetbalvelden van VV Wildervank). Op deze avond wordt uitleg gegeven van wat u van de cursus mag verwachten én natuurlijk kunt u met al uw vragen terecht.

Directe opgave is ook mogelijk, stuur uw mail naar: Marianslim58@gmail.com. Graag o.v.v. basisgroep hardlopen en bij uw opgave naam en adresgegevens vermelden + telefoonnummer en geboortedatum.

De kosten voor de cursus (12 weken) zijn inclusief een startbewijs voor de Woellust Run te Wildervank en een functioneel hardloopshirt.

