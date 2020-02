Pastoor Jos Deuling en Dominee Ds. Matthy Bijleveld zegenen nieuwe prinsenwagen Kloosterwiekers

TER APEL – Gisteravond vond een gedenkwaardige gebeurtenis plaats. Pastoor Jos Deuling en dominee Matthy Bijleveld zegenden, naar oude traditie, de nieuwe prinsenwagen van de Kloosterwiekers in.



Gisteravond werd door pastoor Jos Deuling en dominee Matthy Bijleveld, naar oude traditie, de nieuwe prinsenwagen van de Kloosterwiekers ingezegend. Aan deze nieuwe prinsenwagen, waarin veel elementen verwerkt van Het Klooster in Ter Apel zijn, is al sinds maart 2019 (bijna een jaar lang!) gewerkt. De Kloosterwiekers hebben tot de bouw van de nieuwe wagen besloten naar aanleiding van het 55 jarig bestaan van de vereniging.

Onder het motto “ traditie is niet het bewaren van de as , maar het brandend houden van het vuur” werd uit dankbaarheid voor het verleden, maar in vertrouwen naar de toekomst de zegen over de nieuwe prinsenwagen en de vele carnavalsactiviteiten gevraagd. De inzegening vond tijdens een besloten bijeenkomst plaats op de bouwlocatie van de nieuwe prinsenwagen in Ter Apel. Er was voor de inzegening bewust gekozen voor Rooms Katholieke en een Protestantse geestelijke, omdat het carnaval voor mensen van alle gezindten is. Het carnavalsfeest is voor jong en oud en voor iedereen, zo werd nog eens benadrukt door de dominee en de pastoor; het is een tijd van feesten, bezinning en verbroedering. Alle scholen en veel verenigingen in Ter Apel doen volgende week mee.

Volgende week zaterdag is tijdens de carnavalsoptocht de Prinsenwagen voor het eerst te zien. De wagen zal de laatste wagen in stoet zijn.



Foto’s: André Dümmer

