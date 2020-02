Toer ‘80 neemt ATB route in gebruik

WESTERWOLDE – In Westerwolde is een Mountainbikenetwerk van maar liefst 200 km. In afstemming met allerlei partners waaronder Staatsbosbeheer is de route ontwikkeld. Diverse wielerverenigingen werken aan dit initiatief mee, waaronder FTC Toer ‘80 uit Bellingwolde. Er zijn diverse opstapplekken en het internationale ‘bordje’ (driehoekje met twee punten) wijst ATB-ers de weg.

Vandalisme

Hoewel de route al enkele jaren in gebruik is en Toer ‘80 die route ook in onderhoud had, is het opnieuw in gebruik genomen. Gaandeweg zijn er diverse paaltjes en routeboekjes vernield of gewoon verdwenen. Vandalisme aan deze routes is vaker aan de orde, hoewel de routes zodanig zijn ontwikkeld dat recreanten elkaar niet in de weg hoeven te komen. Toer ‘80 heeft de route opnieuw van bordjes voorzien, vandaar de hernieuwde ingebruikname.

Onderhoud

Binnen de club is er een werkgroep actief waarvan de leden stukken van de route hebben geadopteerd en het onderhoud daar uitvoeren. Dat betekent regelmatige controle en direct herstellen als er weer iets is weggehaald of vernield.

GPS

Het is steeds meer gebruik om op de fiets op pad te gaan waarbij de fietsers routes hebben gedownload op GPS apparatuur. Dan heb je altijd de goede route aan boord. De ATB route is ook als GPS – file beschikbaar en kan worden aangevraagd via secretaris@toer80.nl.

Oproep

Toer ‘80 probeert samen met de andere clubs in de regio de ATB route u to date te houden. Dat heeft een aanzuigende werking op toerisme in Oost Groningen. Naast de al bestaande attracties is het 200 km netwerk eentje die uniek is in Nederland. Daarom roepen de clubs mensen ook op om vooral geen vandalisme te plegen. Verder geldt, als u iets weet of iets waarneemt van vandalisme, waarschuw de politie of neem contact op met een van de wielerclubs.

Foto’s: Willem Prenger