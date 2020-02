Verrassende observaties en originele humor van Lucky Fonz III

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 15 februari 08.00 uur. Door Jules

ZACHT WEEKEND

We hebben een dag met veel wolkenvelden, maar vooral vanmiddag breekt de zon ook af en toe door en het is vrijwel overal droog. De zuid-zuidwestenwind neemt toe tot windkracht 4 a 5, en daarmee loopt de temperatuur op naar 11 a 12 graden.

Een zachte dag dus, en morgen is de temperatuur nog wat hoger want dan wordt het ongeveer 13 graden. Maar er komt vannacht en morgen regelmatig regen of motregen, en morgen is er ook kans op zware windstoten. Verder is er windkracht 5 tot 7, maar morgenavond neemt de wind flink af.

Volgende week is er weer af en toe zon maar het blijft licht wisselvallig met enkele buien, dinsdag mogelijk met hagel. De maxima lopen uiteen van 7 tot 10 graden.