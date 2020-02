Algemene Leden Vergadering en Themamiddag Asiel bij Senioren van Nu Westerwolde

TER APEL – Vrijdagmiddag vond de ledenvergadering van Senioren van Nu plaats.

De opkomst was verrassend hoog, want in totaal waren maar liefst 62 leden aanwezig. Voorzitter Herman Kuipers sprak namens het bestuur zijn waardering uit voor deze grote opkomst. Daarbij sloot hij niet uit dat een en ander mogelijk toch ook te maken kon hebben met het discussiethema “Ter Apel, de Asielhoofdstad van Nederland”.

Uit de ledenvergadering bleek met name de waardering van de leden voor het uitgebreide en gevarieerde activiteitenprogramma van de vereniging in 2019. Applaus was er voor de penningmeester en het gevoerde financiële beleid. Ondanks het grote activiteitenprogramma was het voor het derde opeenvolgende jaar niet nodig de contributie te verhogen. Het advies van de Kas Controle Commissie om de penningmeester, i.c. het bestuur, decharge te verlenen voor het financiële beleid over 2019, werd unaniem aangenomen.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie gingen voorzitter Herman Kuipers en secretaris Anne Hof vervolgens met de leden in gesprek over de aanwezigheid van het asielcomplex in Ter Apel. ( Voorzitter Herman Kuipers is voormalig wethouder met o.a asielzaken in Vlagtwedde en secretaris Anne Hof is gepensioneerd hoor-en beslismedewerker IND)

Enkele belangrijkste conclusies: Er werd en wordt nog steeds onvoldoende gedaan om te voorkomen dat kansloze asielzoekers misbruik maken van de asielprocedure en er zijn ook nog steeds te weinig concrete maatregelen tegen de overlast die zij veroorzaken. Men vraagt zich bijvoorbeeld ook af waarom dergelijke asielzoekers bij nacht en ontij in Ter Apel rondlopen. Daarnaast is men verbaasd over het gegeven dat afgewezen asielzoekers met behulp van instellingen en organisaties, zoals asieladvocaten en dergelijke, steeds maar door kunnen blijven procederen en zo hun verblijf in Nederland eindeloos kunnen blijven rekken.

Op de vraag van de voorzitter, of de leden het op prijs zouden tellen om een excursie naar het Asielcentrum aan te vragen, werd middels handopsteken massaal gehoor gegeven.

Ingezonden door Anne Hof