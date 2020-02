BEGB Britsum – Damclub Winschoten 10 – 10

BRITSUM – Zaterdag is de 10e ronde in de Nationale damcompetitie afgewerkt. In de 2e klasse A vertrok het tiental van Damclub Winschoten naar het Friese Britsum om tegen de plaatselijke Damclub Bezint Eer Gij Begint (BEGB) haar laatste wedstrijd van dit seizoen af te werken.

Ook in deze wedstrijd kon Winschoten niet in de sterkste opstelling achter de borden plaatsnemen, desondanks werd een goede 10 – 10 teamprestatie geleverd. Winst was er voor Demi Peters, Han Tuenter en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Janick Lanting, Jan Starke, Jilje Scheeringa en Ben Haan. Door dit gelijkspel is Winschoten uitgespeeld en staat voorlopig op de 4e plaats in de 2e klasse A met 13 punten uit 10 wedstrijden.

Sterke jeugdspelers

In het persoonlijk klassement kwam vooral de jeugd uitstekend voor de dag. In de 10 partijen kwam de 12 jarige Janick Lanting tot 10 punten en de 14 jarige Demi Peters tot 12 punten.

Spannende finale in Gramsbergen

Over 2 weken ontvangt De Vechtstreek Oosterveen uit Gramsbergen in de laatste ronde medekoploper Huizum 2 uit Leeuwarden. Beide teams kwamen tot nu toe tot een 100% score. Daar Huizum 2 meer bordpunten heeft vergaard is 10 – 10 voldoende voor de Friezen. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de 1e klasse en de nummer 2 speelt een promotiewedstrijd. Bij winst gaan dat team eveneens naar de 1e klasse, bij verlies blijven ze in de 2e klasse.

Uitslagen 10e ronde 2e klasse A

Heerenveen 2 – Warffum 10 – 10

DG Het Noorden 2 Groningen – MTB Hoogeveen 3 16 – 4

Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl – De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen 8 – 12

Huizum 2 Leeuwarden – Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 11 – 9

Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum – Winschoten 10 – 10

Stand 2e klasse A

1. Huizum 2 Leeuwarden 9 – 18 119 bordpunten

2. De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen 9 – 18 102 bp

3. DG Het Noorden2 Groningen 9 – 13 105 bp

4. Winschoten 10 – 13 113 bp

5. Heerenveen 2 9 – 10 93 bp

6. Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 9 – 8 85 bp

7. Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl 9 – 7 83 bp

8. Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 9 – 6 88 bp

9. Warffum 9 – 4 72 bp

10. MTB Hoogeveen 3 9 – 3 51 bp

11. Heerenveen 3 9 – 0 35 bp

Gedetailleerde uitslag

BEGB Britsum – Winschoten

1. Pieter Dijkstra – Ben Haan 1 – 1

2. Jan Peters – Demi Peters 0 – 2

3. Sietse Brongers – Marchinus Mulder 2 – 0

4. Hylke Dijkstra – Han Tuenter 0 – 2

5. Alex Hoekstra – Geert Lubberink 0 – 2

6. Jeppe Bronger – Janick Lanting 1 – 1

7. Eeltje Terpstra – Jilje Scheeringa 1 – 1

8. Ruurd Winkel – Martin Viel 2 – 0

9. Yke Miedema – Jan Starke 1 – 1

10. Klaas Koopman – Dylano Stoter 2 – 0

10 – 10

Wedstrijdverloop

In de voorbespreking werd uitgegaan van een 10 – 10 gelijkspel, echter na 6 uitslagen keken de Winschoters tegen een 9 – 3 achterstand aan en lag een nederlaag in het verschiet. Invaller Dylano Stoter kon aan bord 10 tegen nestor Klaas Koopman (91 jaar) geen positief resultaat laten aantekenen. Desondanks deed Dylano de nodige wedstrijdervaring op. Daarna scoorde Jan Starke een gedegen eerste punt tegen Yke Miedema, 3 – 1. Marchinus Mulder kwam tegen Sietse Bronger net iets te kort voor een punt, 5 – 1. Vervolgens kwam Ben Haan een gelijkwaardige remise overeen met Pieter Dijkstra, 6 – 2. Even later kon Janick Lanting een punt bijschrijven met een gelijkspel tegen Jeppe Bronger, 7 – 3. Met het verlies van Martin Viel tegen Ruurd Winkel liep Britsum zelfs uit naar 9 – 3. Voor het ergste werd gevreesd met nog vier partijen in de eindfase. Echter het venijn zat voor Winschoten dit keer in de staart met winst van Han Tuenter, Demi Peters en Geert Lubberink tegen respectievelijk Hylke Dijkstra, Jan Peters en Alex Hoekstra. Hierdoor kwam Winschoten verrassend langszij, 9 – 9. Met de aantekening dat Demi Peters en Han Tuenter bij de uitslagendienst van de KNDB hun naam in het blauw zagen verschijnen. D.w.z. winst tegen een speler die meer dan 100 ratingpunten achter zijn naam heeft staan. Tenslotte deelden Jilje Scheeringa en Eeltje Terpstra de punten en kwam de 10 – 10 op het scorebord.

Programma 11e ronde

Troch Tinken Sterk Surhuisterveen – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum

De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen – Huizum 2 Leeuwarden

MTB Hoogeveen 3 – Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl

Warffum – DG Het Noorden 2 Groningen

Heerenveen 3 – Heerenveen 2

