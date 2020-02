Read2Me! Weer groot succes op Dollard College

WINSCHOTEN – Voor het negende achtereenvolgende jaar stelt Biblionet Groningen scholen in de provincie in de gelegenheid deel te nemen aan Read2Me!, de nationale voorleeswedstrijd voor brugklassers. De vestiging Hommesplein/Stikkerlaan van het Dollard College in Winschoten doet hier al sinds het schooljaar 2013-2014 aan mee. Het project is één van de initiatieven waarmee de docenten Nederlands de leesbevordering stimuleren. Daarnaast wordt er tijdens iedere les Nederlands tien minuten gelezen. Mede door de presentatie van het “boek van de maand”, waarbij de docenten ook zelf een aantal spannende fragmenten voorlezen, en door het flinke aanbod van nieuwe boeken in de mediatheek lukt het om de leerlingen veel te laten lezen. Daarnaast worden via het instagramaccount van de sectie Nederlands geregeld nieuwe boekentips gepresenteerd.

populaire schrijvers

Dit jaar lazen de 200 deelnemende leerlingen hun klasgenoten vooral voor uit boeken van gerenommeerde schrijvers als Chinouk Thijssen, Mel Wallis de Vries, Eva Burgers, Rom Molemaker, Carry Slee, Cis Meijer en Jeff Kinney, maar ook werd voorgelezen uit klassiekers van Thea Beckman en Jan Terlouw. Sommige leerlingen lazen voor uit boeken die genomineerd zijn voor de prijs van de Jonge Jury, een prijs die jaarlijks in juni wordt uitgereikt en waarbij jongeren dit jaar kunnen stemmen op elf genomineerde boeken.

uitstekende voorbereiding

Uiteindelijk wisten acht leerlingen zich te kwalificeren voor de schoolfinale, die op donderdagmiddag 13 februari werd gehouden en die werd gepresenteerd door de brugklassers Sem Prak en Wesley Panneman. De deelnemende finalisten Lars Jansen, Rhonda Norden, Sanne Grave, Mila Noor, Yara van Lent, Florian Wachter, Carlijn Oldenburger en Elize van der Wal maakten het de jury, die bestond uit Bianca Holst, stadsdichteres van het Oldambt, Wim Willemsen, lid van de werkgroep Taalbeleid, en Nahid Djawedani, mediathecaresse, niet gemakkelijk. Dat kwam met name doordat de deelnemers zich prima hadden voorbereid. Ze hadden o.a. op het gebied van klemtoon, stemgebruik, verstaanbaarheid en leestempo goed geoefend. Wat de leerlingen vooral erg goed deden was het kiezen van een zeer geschikt (spannend of grappig) voorleesfragment.

de uiteindelijke winnares

De acht deelnemers lieten niet alleen merken dat voorlezen leuk is, maar dat het ook een spannende aangelegenheid is. Ze proberen stuk voor stuk het publiek te boeien met de zeer goed gekozen fragmenten. Het meest overtuigd was de jury van de voorleeskwaliteiten van Sanne Grave, leerlinge van 1MH6c. De jury roemde haar boeiende manier van voorlezen, waarbij ze er bovendien in slaagde een goed contact met het publiek te krijgen. Aangezien dat toch wel één van de belangrijkste eigenschappen van een voorleeskampioen is, riep de jury haar unaniem uit tot winnares. Sanne mag haar vestiging van het Dollard College op woensdagmiddag 25 maart vertegenwoordigen bij de provinciale finale in Borg Welgelegen in Sappemeer. Daar neemt ze het op tegen de andere elf winnaars van o.a. het Aletta Jacobs College, Ubbo Emmius, RSG Ter Apel en het Hogeland College. De organiserende docenten Christa de Rooij en Bert Hensema kijken terug op een zeer geslaagd evenement.

Ingezonden door Bert Hensema

Foto’s: Jonah Danhuis