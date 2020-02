Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 16 februari 09.00 uur. Door Jules

GURE DAG

Het is een vrij gure dag met veel bewolking en veel wind, en regelmatig regen of motregen en vanmiddag en begin van de avond is er ook kans op enkele flinke buien, met risico van zware windstoten van 90 km/uur. Het is erg zacht met een maximum van 12 of 13 graden.

Vanavond waait het minder hard, maar het blijft vannacht en morgen wel wisselvallig met af en toe opklaringen, maar ook buien. Dus wat zon morgen, maximum rond 9 graden, en nog een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag is het weer ook wisselend, maar dan is er wel kans op een hagelbui en dan is het 7 a 8 graden en vrij fris. Woensdag is een droge dag, maar daardoor is het toch wel weer wisselvallig en de winter blijft ver weg.