Vooraankondiging Atelierroute de Beetse ter Borg

WESTERWOLDE – Op 1 en 2 augustus zal in ons mooie Westerwolde de 14 de editie van de atelierroute de Beetse ter Borg weer plaatsvinden. Een weekend vol kunst en kunstnijverheid in het prachtige decor van het Westerwoldse landschap.

In deze editie is ook Ter Borg weer toegevoegd met een aantal prachtige locaties waaronder de schaapskooi van Staatsbosbeheer. Een welkome aanvulling op het geheel als het gaat om de locaties maar ook het natuurgebied Ter Borg. En zo doet de route ‘de Beetse ter Borg’ haar naam weer eer aan en daar is de organisatie natuurlijk heel blij mee.

U bent te gast bij kunstenaars en bij particulieren die hun tuin en atelier voor u open stellen en zo’n vijftig deelnemers de gelegenheid geven hun werk te presenteren.

U ontmoet enthousiaste en gedreven kunstenaars, professioneel opgeleid en autodidact. Beginnend en anderen met jaren ervaring. Allemaal staan ze het hele weekend klaar om u te vertellen over hun inspiratie, gedrevenheid, technieken en de uitvoering daarvan. Bij sommigen kunt u de werkwijze zelfs ter plaatse aanschouwen. En natuurlijk is er weer veel nieuw werk te bewonderen.

Waar we ook heel blij mee zijn en wat geheel nieuw is dit jaar, is de samenwerking met de Kiosk aan de Beetserplas. Bij de Kiosk is het goed toeven op het terras aan het water met een drankje, maar waar de Kiosk zich vooral op richt is het organiseren van verschillende activiteiten. Dat hebben zij al laten zien het afgelopen jaar. Eén van hun doelgroepen is de jeugd en in dat kader is er dit jaar voor het eerst een jeugd atelierroute aan de Beetserplas te bewonderen. Dat hoeft per definitie natuurlijk geen schilderkunst te zijn maar uit de vele vormen van kunst kan het ook muziek, zang, dans, theater of toneel, sculpturen zijn. En het kan ook individueel of met je school of vereniging. Wij zien uit naar de veelzijdigheid van jong talent en laten ons graag verrassen. Hoe mooi is het om al op jonge leeftijd je creativiteit te ontplooien en je talenten te laten zien. Aanmelden kan nog bij kioskdebeetse@gmail.com

Natuurlijk wordt er op een aantal locaties weer passende muziek gemaakt en op verschillende terrassen kan onder het genot van een kopje thee of koffie even bijgekomen worden van alle indrukken. De route heeft een lengte van ongeveer 8 kilometer en is bij uitstek geschikt om te fietsen of te wandelen. De auto kan natuurlijk ook. Er staan wegwijzers en bij alle locaties staan grote vlaggen met aanduiding. U kunt in Sellingen starten bij de Noordmee of in Sellingerbeetse bij het kerkje Opwaarts.

Een groot gedeelte van de route loopt door een beschermd natuurgebied waar het voor honden verboden is. In de overige gebieden geldt er een aanlijngebod.

Voor verdere informatie over de kunstenaars, de route etc. kunt u terecht op onze site www.atelierroutedebeetseterborg.nl

Ingezonden

Foto’s: Jans Velthuis