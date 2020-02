Bedrijfsbus belandt in de sloot bij Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 17 februari 08.00 uur. Door Jules

MINDER WIND

Het is allemaal wat rustiger dan gisteren, maar het waait nog redelijk door met windkracht 5 uit het zuidwesten. Maar het is vrij zonnig en droog in de ochtend, vanmiddag en vanavond is er meer bewolking en valt er verspreid een bui. En het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden.

Vannacht en morgen blijft het licht onstabiel met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en soms een bui. Ook morgen wordt het een graad of 9, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Woensdag is er een westenwind en is het overwegend droog, maar het blijft op lange termijn licht wisselvallig met vrij veel bewolking en af en toe regen, en middagtemperaturen tussen 8 en 10 graden.