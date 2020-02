Emoties lopen hoog op bij informatiebijeenkomst werkzaamheden Ulsderbrug

OUDESCHANS – Vanavond liepen de emoties hoog op tijdens een informatiebijeenkomst over de tijdelijke afsluiting van de Ulsderbrug.

In de bovenzaal van het Vestingmuseum in Oudeschans werd vanavond een informatiebijeenkomst gehouden over de werkzaamheden aan de Ulsderbrug. Deze avond werd geleid door Peter Dost, projectleider afdeling ruimte bij de gemeente Westerwolde. Zijn collega van de gemeente Oldambt: Koos Smid, liet vanwege de Krokusvakantie verstek gaan. (De Ulsderbrug behoort zowel bij de gemeente Westerwolde als bij de gemeente Oldambt) Ook waren vanavond veel inwoners van Klein Ulsda, Oudeschans en Hamdijk, Jan Hidding van de Provincie Groningen en Dirk Eerkens van Machinefabriek Rusthoven b.v. uit Groningen aanwezig.

De heer Dost vertelde dat zich drie aannemers voor de herstelwerkzaamheden aan de brug hadden aangemeld. De keus is op Machinefabriek Rusthoven b.v. gevallen. Op 4 maart aanstaande is het de bedoeling dat ze met de werkzaamheden gaan beginnen. De kosten voor het herstel bedragen € 350.000,- euro. Dit bedrag moet worden opgehoest door de beide gemeenten.

De brug is al langere tijd aan groot onderhoud toe. Het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt, het versleten wegdek vervangen en de houten klossen die kapot zijn moeten worden vervangen. Bovendien is er door de losliggende rijplaten veel lawaaioverlast en zorgden deze voor onveilige situaties voor met name fietsers en motor- en brommerrijders.

De werkzaamheden werden steeds uitgesteld omdat de brug bij Booneschans al sinds juli 2017 is afgesloten. Naar verluidt moet de aanbesteding voor de brug in Booneschans nog beginnen.

Het verkeer wat vanaf de Hamdijk, Klein Ulsda en Oudeschans richting de A7 en Bad Nieuweschans moet, rijdt over de Ulsderbrug. Ook forenzen uit bijvoorbeeld Bellingwolde oost maken veel gebruik van de brug, evenals inwoners uit de gemeente Oldambt en Duitsland die bijvoorbeeld inkopen doen in Bellingwolde, of bij ondernemers in Oudeschans moeten zijn, rijden via Klein Ulsda. Volgens Peter Dost kost het uitstellen van het groot onderhoud aan de Ulsderbrug de gemeente jaarlijks tussen de zeven en tienduizend euro bovenop het bedrag dat voor het jaarlijks onderhoud wordt gereserveerd.

Aangezien de vervanging van de Booneschansker brug zeker nog lange tijd op zich laat wachten, hebben de gemeenten besloten de brug bij Klein Ulsda op 4 maart aanstaande aan te pakken. De werkzaamheden gaan tussen de 3 1/2 en 5 weken duren.

Maar daarvoor moet de brug voor al het verkeer worden afgesloten. (Op sommige routeplanners is dat al zo) Voor fietsers wordt bij de sluis bij De Bult een noodbrug aangelegd, maar gemotoriseerd verkeer, wat naar de A7 of Winschoten moet, wordt omgeleid via Koudehoek, de Oudeschanskerweg, de Nieuwlandseweg, de Tweekarspelenweg en de N367. Boeren die bijvoorbeeld land hebben liggen aan de andere kant van de Booneschanskerbrug moeten met hun trekkers en landbouwmachines via Winschoten en Beerta naar hun akker rijden. Ook hulpdiensten moeten straks bij calamiteiten flink omrijden, evenals zorgverleners die naar hun cliënten aan de Hamdijk moeten.

Deze mededelingen kwamen vanavond behoorlijk binnen bij de aanwezigen op deze informatieavond. Velen waren hiervan niet op de hoogte gesteld. Dit bevestigde ook de heer Pieter Dinkla, gemeenteraadslid namens de VVD. Hij is naar zijn zeggen ook nog maar twee weken op de hoogte van het feit dat de Ulsderbrug er uit gaat.

De aanwezigen vinden het de omgekeerde wereld: niet eerst een inloopavond, waar de plannen worden gepresenteerd en waar de betrokkenen hun stem kunnen laten horen, maar meteen een informatieavond waar de plannen worden bekendgemaakt en waarop voor hun gevoel geen inspraak meer is. Er is geen overleg geweest met bijvoorbeeld een gebiedscoördinator, LTO Noord of een dorpsraad.

Ook maken ze zich zorgen over de aanrijtijden door hulpdiensten. Peter Dost verzekerde dat de aanrijtijden volgens de hulpdiensten binnen de gestelde marges blijven. Dit kon echter de zorgen van de bewoners niet wegnemen.

Ondernemers maken zich zorgen over de inkomstenderving. Een ondernemer uit Bellingwolde krijgt bijvoorbeeld veel klanten uit Bad Nieuweschans en Beerta en forenzen die via Klein Ulsda rijden in zijn winkel. Die zullen gedurende de werkzaamheden aan de Ulsderbrug waarschijnlijk wegblijven. Ze moeten dan een heel stuk omrijden om bij zijn zaak te komen. Hetzelfde geldt ook voor ondernemers in Oudeschans.

De aanwezigen vinden dat de gemeenten Westerwolde en Oldambt de aanpak van de Ulsderbrug beter met elkaar moeten afstemmen; eerst de brug bij Booneschans en dan de Ulsderbrug, zodat er tenminste één brug door het verkeer te gebruiken is. Ook werd er geopperd de Booneschanskerbrug met rijplaten te verstevigen, zodat personenauto’s er veilig gebruik van kunnen maken. Volgens de gemeente Oldambt is dit niet mogelijk; de brug zou hiervoor te onveilig zijn.

De emoties liepen hoog op. Met de toezegging door Peter Dost dat hij, samen met Pieter Dinkla, met wethouder Bart Huizing en de gemeentesecretaris om tafel gaat, werd de avond afgesloten. Ook gaat de heer Dost informeren of er een loket kan komen, waar bewoners met vragen en klachten terecht kunnen en of het mogelijk is dat er in het gebied (tijdelijk) een AED beschikbaar is.

Vooralsnog is de planning als volgt:

Op woensdag 4 maart wordt begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden. Donderdag komt de firma Wagenborg om het bovenste gedeelte van de brug op te takelen en te laten kantelen. Dan worden ook de leuningen verwijderd en naar de fa. Rusthoven gebracht. Het brugdek wordt op 6 maart opgetakeld. Om dit mogelijk te maken is een aantal bomen gekapt.

Van het brugdek worden de planken en liggers verwijderd en vervangen. Dan komt er een nieuwe kunststof dek op. Ook vinden er onderhoudswerkzaamheden aan de leuningen en het elektrisch gedeelte plaats. In de zomer wordt de brug geverfd. Hiervoor wordt de brug dan gedeeltelijk afgesloten.