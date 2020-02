Johnny de Mol morgen te beluisteren bij De Dag Vanmorgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Morgen wordt tijdens de uitzending van De Dag Vanmorgen Johnny de Mol geïnterviewd.

Johnny de Mol komt met zijn voorstelling ‘Hier is de Mol!’ op vrijdag 21 februari naar De Klinker. Hij geeft dan een kijkje in zijn leven: van een goed uitgaansleven tot zijn vaderschap en zijn aanstaand huwelijk. Van rock-‘n-roll tot zijn visie op het beter maken van de wereld. Oprechte verhalen en hilarische anekdotes worden afgewisseld met ontroerende muziek. Johnny zingt samen met zijn band zelfgeschreven nummers en bekende covers.

Naar aanleiding van deze voorstelling wordt Johnny morgen tijdens het programma De Dag Vanmorgen door Oscar Bolsenbroek geïnterviewd. Dit is te beluisteren bij Groningen 1 tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit wordt uitgezonden via FM 105.8/106.5/106.6/107.0 of 107.3 MHZ, via Ziggo kanaal 40 en via de Live stream Radio op uw PC