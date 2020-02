Lieve briefjes in de bibliotheken van Westerwolde

WESTERWOLDE – Van zaterdag 22 februari tot en met vrijdag 28 februari is de Week van de lieve briefjes.

Vorig jaar werd er gestart met de Dag van de Lieve Briefjes, nu duurt de actie een hele week en heet daarom ook de Week van de lieve briefjes.

Een lief briefje voor iemand schrijven. Voor de lieve buurvrouw, voor een goede vriend, of voor een onbekende. Gewoon, zomaar! Omdat het kan. De lieve briefjes worden uitgedeeld en liggen op verschillende plekken klaar. Ook in de bibliotheken van de gemeente Westerwolde kun je ze vinden.

‘Het idee is dat we ze nu verspreiden en de briefjes in de week van 22 tot en met 28 februari versturen’, zegt initiatiefnemer Ingrid Koetzier van Stichting Buitengewoonzijn. ‘Iemand zei al: ik gooi het briefje in de bus bij nieuwe mensen in de straat. Iedereen wil wel een lief briefje, maar eentje schrijven is ook leuk.’

Het doel van deze actie is om de inwoners van Groningen (en daarbuiten) met elkaar te verbinden. Hoe leuk zou jij het vinden om een lief briefje van iemand te ontvangen? Schrijven maar!

klik op Week van de lieve briefjes voor meer informatie.

Ingezonden