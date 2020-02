Odd Fellows zoeken sterke schakels

VEENDAM – De Odd Fellows in Veendam zijn op zoek naar nieuwe, sterke schakels. Om geïnteresseerden op de hoogte te stellen van het gedachtengoed en de activiteiten van deze vereniging houdt de Adriaan Geerts Wildervanck-loge op 9 maart a.s. een kennismakingsavond. Deze wordt gehouden in het logegebouw aan de Nassaustraat 175 in Veendam en begint om 20.00 uur.

Odd Fellows zijn wereldwijd actief en zijn in 200 jaar tijd steeds met hun tijd meegegaan. De leden zijn voortdurend op zoek naar verdieping in hun leven en ontmoetingen met mensen met verschillende achtergronden.

Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten (zittingen) worden regelmatig lezingen gehouden en is er aandacht voor projecten ten bate van goede doelen. Zo doneerden de Odd Fellows vorig jaar een geldbedrag ten bate van kindervakanties in de Wedderburcht in Wedde.

Vriendschap, Liefde, Waarheid

De leden van de Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid. Het zijn de drie schakels die het fundament van deze levensbeschouwelijke beweging vormen.

Wie op voorhand informatie wenst over de achtergronden van Odd Fellows in Veendam, die kan zich in verbinding stellen met Jaap Bosscher tel. 0597-646200

E-mail: Jaapbosscher1@gmail.com.

