Open dag bij korfbalvereniging WSS

OUDE PEKELA – Lijkt jou korfbal nou heel erg leuk? Of ben je benieuwd hoe het korfbal werkt? Op zaterdag 29 februari houd WSS een open dag!

Vanaf 10 uur ben je van harte welkom in M.F.C. de Binding. Er zijn meerdere thuiswedstrijden, zodat je gaat zien hoe leuk korfbal is. Om 13:20 komt het Eerste in actie.

Na alle wedstrijden worden er allerlei korfbalspelletjes gespeeld waar iedereen aan mee mag doen! Dit is vanaf 14.30 tot 16:00 uur.



Vanaf 3 jaar ben je van harte welkom op zaterdag 29 februari in M.F.C de Binding om kennis te maken met de sport korfbal! Er zijn geen kosten verbonden aan deze open dag.



Ook is het leuk als je verkleed gaat komen als jouw superheld! Zo is Spiderman ook aanwezig waarmee je op de foto kan gaan!

