“Wintermenu” Eetcafé TAK viel in de smaak!

TER APELKANAAL – Op vrijdag 7 februari werden er weer 30 ouderen en alleenstaanden ontvangen in het Dorpshuis D’ Oale school te Ter Apelkanaal. Het thema was dit keer ” Winter” en niet alleen het menu , maar ook de aankleding was in winterse sferen.

Er werd een uitgebreid buffet geserveerd, wat men zich goed liet smaken.

Mede dankzij hun nieuwe sponsoren: Haarstudio Nadien, Wiegers witgoed Ter Apelkanaal, Bouwbedrijf Wolbers Ter Apel en de producten van Boer Geert Krops en Jumbo Ter Apel, die het vlees beschikbaar stelde, konden de vrijwilligers een overheerlijke maaltijd bereiden.



“Het animo is tot onze verrassing erg groot en we vinden het dan ook erg jammer dat we ” nee” moeten verkopen”, aldus een van de vrijwilligers.

De geplande avond in april is al volgeboekt. U kunt zich opgeven voor vrijdag 3 juli waar ze de zomer willen inluiden met een bbq. U kunt zich aanmelden tot 16 juni via 05994-412789 of 06-46168055

Eetclub “TAK ” opende op 15 november de deuren in Dorpshuis D’ Oale School te Ter Apelkanaal. De vrijwilligers: Ineke Brunen, Helga Elling en Dina Scholtens houden van koken en vinden het belangrijk om mensen samen te brengen. Speciaal voor ouderen en alleenstaanden uit Ter Apelkanaal en naaste omgeving hebben ze met succes een “Eet club” gestart. Hun motto is: Samen eten, lekker & gezellig.

In Ter Apelkanaal staat een prachtig dorpshuis met goede faciliteiten waar ze gebruik van mogen maken. Hier worden al veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De bedoeling is om 5 a 6 keer per jaar een maaltijd te realiseren met steeds een ander thema. Inmiddels hebben de dames al twee keer voor een grote groep gekookt en gezien de vele aanmeldingen met succes! (red.)