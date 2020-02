Dé Noordelijke Banenbeurs: dinsdag 25 en woensdag 26 februari in MartiniPlaza

GRONINGEN – Dé Noordelijke Banenbeurs is een must voor iedereen die op zoek is naar een uitdagende baan. Deze beurs is hét carrière-event van het Noorden: een interactief evenement waar bezoekers zich onder meer kunnen laten informeren en inspireren.

Het programma is zeer gevarieerd. Zo is er de mogelijkheid om te speednetwerken. Speednetwerken is uitermate geschikt voor iedereen die zijn kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten. Er wordt met verschillende standhouders gesproken en elk gesprek duurt een minuut. Netwerken worden op deze manier binnen korte tijd aanzienlijk vergroot.

Tijdens de Elevator Pitch wordt onder begeleiding van acteurs een inspirerende tour langs de deelnemende stands gemaakt. Iedere standhouder geeft een pitch, zodat het publiek na afloop van de boeiende rondgang over alle benodigde informatie beschikt.

Deze groots opgezette banenbeurs beschikt over een flink aantal aantrekkelijke pleinen: het Techniekplein, het Zorgplein, het Rijksoverheidsplein, het Handhavingsplein, het Opleidings- en Ontwikkelingsplein en het IT-plein. Keuze te over in MartiniPlaza.

Er worden uiteraard ook interessante workshops en leerzame lezingen gehouden. Een kleine greep uit het ruime aanbod: loopbaanontwikkeling, eigentijds solliciteren en presentatievaardigheden.

Deelnemers kunnen in een ontspannen setting kennismaken met vertegenwoordigers van vrijwel alle sectoren. Deze vertegenwoordigers zijn stuk voor stuk werkzaam voor bedrijven en instellingen in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.

Dé Noordelijke Banenbeurs wordt gehouden in de grootste evenementenlocatie van Noord-Nederland: het gemakkelijk bereikbare en duurzame MartiniPlaza in Groningen.

De beurs is te bezoeken op dinsdag 25 februari van 12:00 tot 22:00 uur en woensdag 26 februari van 11:00 tot 17:00 uur. Vooraf registreren is niet nodig en de toegang is gratis.

Op www.denoordelijkebanenbeurs.nl is meer informatie te vinden over hét carrière-event van het Noorden

Ingezonden