Elke zondag themamiddag bij PUUR Westerwolde

SELLINGEN – Vanaf 2020 wordt bij PUUR Westerwolde elke zondagmiddag een themamiddag georganiseerd.

5 april: Lezing, lunch en wandeling: Heerlijk Westerwolds Land

Lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit prachtige Agroforestry en permacultuur project (een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt) dat uitgevoerd wordt met steun van Wageningen Universiteit, van Hall Larensteijn en diverse biologische boeren uit de omgeving. Rineke zal je tijdens de lezing en wandeling alles vertellen over de relatie met jouw vitaliteit en (hormonale) gezondheid. En waarom diversiteit met stip op één de aller gezondste voedingstip is die je iemand kunt geven. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen.

Aanvang lunch: 12.30 uur. Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.45 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt en Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project. (wandeling van 3.5 kilometer heen en 3,5 kilometer terug door de prachtige Westerwoldse natuur) Uiteraard kun je er ook voor kiezen om met de auto naar Heerlijk Westerwolds land te rijden.

12 april: Feestelijke Paasbrunch

Op eerste Paasdag serveren we onze gasten een heerlijke PUUR Westerwoldse paasbrunch. . Alles is huisgemaakt met onbespoten en/of biologische ingrediënten. Het merendeel is afkomstig van boeren en producenten uit de regio. Volop genieten met een lage voetprint, noemen wij dat. Tijd: Inlopen vanaf 12.15 uur, de brunch is vanaf 12.45 tot 14.15.uur.



19 april: Koken met behulp van de hogesnelheidsblender

Elke dag heb je de keuze wat je wel en wat je niet eet. GreenYourself inspireert je om zelf aan de slag te gaan met het maken van puur en lekker eten en drinken zonder ongewenste kunstmatige toevoegingen. Met veel plezier laat Brenda Bas je zien hoe makkelijk het is om meer groente en fruit op je dagelijkse menu te zetten. Haar motto is: eet groente bij elke maaltijd. Begin de dag bijvoorbeeld met een groene smoothie of een smoothie bowl en neem bij de lunch een gezonde soep. Dit maak je in een handomdraai met een hogesnelheidsblender (ja, ook een warme soep).

Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.



26 april: Gedroogde aardbeien, tomaten of bonen? Het hoe en wat over werken met de droogoven.

Rineke Dijkinga droogt werkelijk bijna elk overschot die het seizoen biedt in haar droogoven. Te veel aardbeien? In de droger. Een overvloed aan tomaten? Of zijn ze heel goedkoop in de zomer? Maak dan je eigen ‘zongedroogde tomaten’ in de droogoven. Wat een geweldige en vooral lekkere manier om voedsel op een andere manier te bewaren. En een uitgelezen kans om zonder voedselverspilling het hele jaar rond over gezond eten te beschikken. Ook als je geen eigen tuin hebt kun je je slag slaan met een droogoven. Dé manier om een overvloedige oogst te bewaren. Rineke deelt graag haar kennis met je. Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.



3 mei: Wat zijn “microgroenten”?

Kiemen ken je wel. Taugé is bijvoorbeeld een heel bekende. Microgroenten worden wel eens verward met kiemen. Een groot verschil is het bladgroen. Microgroenten groeien in het licht. Het zijn jonge spruiten van bijvoorbeeld zonnebloem, erwt of radijs. Met de smaak van deze planten. Peter van Kampen van de Ekonoom komt op deze middag alles vertellen over deze kleurrijke krachtpatsers op jouw bord.

Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.



10 mei: Gezonde plantencombi’s in de Tuin en op Tafel

Planten helpen planten in de moestuin. Door slimme combinaties te maken kun je de kracht van de natuur optimaal benutten. Stimuleer de samenwerking tussen de planten, in plaats van uit te gaan van de concurrentie gedachte. Via de bodem, maar ook door kleuren en geuren hebben planten effect op elkaar. De mogelijke combinaties zijn haast oneindig, en ook de manier waarop je combineert. In deze lezing, door Janneke Tops, krijg je meer zicht op welke planten goed met elkaar combineren in de moestuin en het hoe en waarom. Ook plantenextracten (gemaakt van brandnetel of nog tientallen andere planten) die je zelf kunt maken en die moestuinplanten kunnen ondersteunen in hun gezonde groei zullen kort de revue passeren. Met praktische tips waar je ook dit seizoen nog mee aan de slag kunt. Ook in de keuken zijn er bepaalde combinaties die het beter doen dan anderen. In de proeverij van vanmiddag zul je dat ervaren. Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.



17 mei: Fermenteren is avontuurlijk, culinair, duurzaam en geeft vitaliteit

Fermenteren is in de meeste gevallen een eenvoudige, basale en goedkope techniek. Iedereen kan het leren. Met wat groente, wat zout, een pot of een pickle-pers kun je al aan de slag. Je hebt geen dure keukenmachines nodig, in veel gevallen zelfs geen stroom. Bovendien is het duurzaam, ik noem het altijd ‘koken zonder stekkers’. Peter van Berckel vertelt als geen ander enthousiast en met smaak over zijn passie. Je gaat deze middag beslist geïnspireerd naar huis en waarschijnlijk kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan. Peter is auteur van het boek Tsukémono, hét boek over Japanse groenten fermentaties. Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

31 mei: Eet je brein gezond, lunch en lezing

Rineke Dijkinga is heel hard aan het werk om haar nieuwe boek ‘Jouw Brein geniet van puur eten’ te schrijven. Het boek zal medio 2020 verschijnen. Als voorproefje wil Rineke je er graag al iets over vertellen. Tijdens deze lezing van ruim een uur vertelt zij je over de relatie tussen voeding en een gezond brein. En hoe je op een zeer eenvoudige en snelle manier jouw maaltijden en tussendoortjes kunt voorzien van ‘brein-minnende-voedingsstoffen’.Tijd: Aanvang lunch: 12.30 uur. Aanvang lezing: 13.30 uur. Na 14.45 uur is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen

Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

14 juni: Your Well over de kracht van zeewieren

Omnia Vita ex Mare. Oftewel: alle leven komt uit zee. Zeewier is een mooi voorbeeld daarvan: zeewier is voeding, verzorging en gezondheid. Zeewier is natuurlijk, gezond, duurzaam en… lekker. En… er valt veel over te vertellen en daarom hebben wij deze vriend van Rineke, Kees Boender, uitgenodigd om zijn verhaal te doen op deze zondagmiddag. Kom luisteren, leer over zeewier en kom proeven. Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

21 juni: Wat eet ik uit de natuur? Wildplukwandelen met Tim en Leah

Op deze langste dag van het jaar nemen Tim en Leah je mee de natuur in. Alles groeit en bloeit en de zon is op het hoogtepunt van haar kracht. Ontdek welke heerlijke planten je kunt oogsten, waar je op moet letten en hoe je ze kunt bereiden. Meer zonuren dan vandaag vind je niet in je eten.

Tijd: Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur, daarna een proeverij.

27 en 28 juni: Toeren langs boeren – Westerwolde op de fiets

Heb de banden vol met wind… En op ’n zandpad langs de Duutse grens…,aldus het bekende liedje van Daniël Lohues.

Je fietst door dit mooie stukje Nederland en ontdekt wat daar zoal geteeld en gemaakt wordt. Mooie gewassen in de prachtige natuur, Westerwolde, één van de oudste gebieden in Nederland. Van oude, biologische tot de gangbare gewassen, deels door lokale ondernemers verwerkt tot streekproducten.Je wordt aangenaam en gastvrij ontvangen op de volgende locaties:

-Gasterij ‘Natuurlijk Smeerling’ bij Onstwedde voor koffie en thee en/of uw lunch

-‘Westerwolds Goud’, Onstwedde, kom kijken en proeven van heerlijke biologische kazen

-‘Puur Westerwolde’, Sellingen, de locatie van Rineke Dijkinga om te lunchen of om een bakje koffie te drinken

-‘Brouwerij Westerwolde’, Vlagtwedde/Sellingen, het verhaal én proeven van lokaal gebrouwen bier, da’s genieten

Datum: 27 en 28 juni. Lengte route: 45 km, uiteraard mogelijk om de helft te fietsen of de route te verdelen over 2 dagen.

Om u aan te melden voor deze thema-zondagen stuur een mail naar harmien@puurwesterwolde.nl