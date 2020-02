Fruitbomen op de plek van omgezaagde boom in Midwolda

MIDWOLDA – De tijdens de afgelopen jaarwisseling omgezaagde boom in Midwolda wordt vervangen door twee fruitbomen. Dat is een van de afspraken die is gemaakt tussen de gemeente, de politie en de vriendengroep die bij het incident betrokken was.

Aangifte

Tijdens de jaarwisseling werd in Midwolda een 35 jaar oude boom omgezaagd voor het oog van vele omstanders. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zei daar toen het volgende over: “Dit is voor ons onacceptabel. Deze vorm van vernieling hebben we nog nooit gezien. En dan heb ik het nog niet over de veiligheidsaspecten van het incident. Een behoorlijk dikke boom stortte neer op een brandend vuur, met een mensenmassa nabij. Dat had ook anders kunnen aflopen.” De burgemeester deed aangifte van deze en andere vernielingen tijdens de jaarwisseling.

Voorstel van vriendengroep

Twee betrokkenen uit een vriendengroep die verantwoordelijk is voor het incident, meldden zich na de jaarwisseling op het politiebureau. Na een stevig gesprek met de politie en de gemeente, deed de vriendengroep een voorstel. Ze willen de stam die nog uit de grond steekt weg laten frezen, twee nieuwe fruitbomen laten planten en hiervoor zelf de rekening betalen. Ook betalen ze de kosten voor het wegfrezen van een aantal andere stammen op de locatie van de omgezaagde boom, zodat het er weer netjes uit ziet. De fruitbomen worden geplant in samenwerking met Stichting Wisselwerking. Deze stichting zet zich in voor de invulling van een open plek in het dorp die is ontstaan na de sloop van een aantal huurwoningen.

Reactie op voorstel

Sikkema vindt het netjes dat de vriendengroep zich gemeld heeft: “Daarom gaan we bij uitzondering deze keer akkoord met het voorstel dat ze hebben gedaan. In alle andere gevallen krijgen de vernielers de rekening gepresenteerd. In dit geval zou dat 6000 euro zijn geweest. De betrokkenen hebben aangegeven dat ze zelf ook geschrokken zijn van de veroorzaakte schade en hebben beloofd dat dit een eenmalige actie is geweest.”

