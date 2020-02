Hoogvliegers gezocht voor de Grote Hoogvliegersdag op Groningen Airport Eelde

EELDE – Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke en gehandicapte kinderen, het hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, waaronder beroepsvliegers, stellen hier hun vrije tijd en vliegtuig voor beschikbaar. Meer dan 15 keer per jaar wordt er een Hoogvliegersdag georganiseerd.

Op zaterdag 18 april wordt een grote Hoogvliegersdag georganiseerd op Groningen Airport Eelde.

Deze dag is bedoeld voor (chronisch) zieke of gehandicapte kinderen uit Groningen en wijde omgeving. Alles wordt uit de kast getrokken om deze kinderen een dag te bezorgen die ze niet zullen vergeten. Naast piloot-zijn voor een dag en zelf (indien mogelijk) een vliegtuig besturen, kunnen ze genieten van vliegtuigen, een rit in een van de vrachtwagens, brandweerauto’s bekijken, knuffelen met levensgrote knuffels en nog veel meer activiteiten en entertainment. Ook voor lunch en drinken wordt gezorgd. De kinderen beleven samen met de andere gezinsleden een gezellig en heel bijzondere dag. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden voor de kinderen en hun gezinsleden.

Wil jij Hoogvlieger worden of wil je iemand opgeven? Dat kan, maar houd rekening met de volgende regels:

• Je hebt niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting Hoogvliegers (want dan ben je al een Hoogvlieger).

• Je hebt een ernstige of chronische ziekte of bent verstandelijk of lichamelijk gehandicapt. Ook voor rolstoel gebonden kinderen zijn er mogelijkheden.

• Je valt in de leeftijdscategorie van 6 t/m 17 jaar.

• Je woont in Groningen of wijde omgeving (woon je buiten deze regio, dan kun je je ook aanmelden voor één van de andere dagen bij jou in de buurt).

• Meld je aan via www.stichtinghoogvliegers.nl en wellicht word jij ook Hoogvlieger en ben

jij erbij op de Grote Hoogvliegersdag Groningen op 18 april a.s.

Aanmelden kan op www.stichtinghoogvliegers.nl, onder het kopje ‘Hoogvlieger worden’

Mail voor vragen naar kinderen@stichtinghoogvliegers.nl.

Om alvast een beetje in de stemming te komen vind je hier het verslag met foto’s en video van de Grote Hoogvliegersdag te Groningen-Eelde 2019

