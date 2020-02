Jongeren Cereswijk ruimen zwerfafval op

STADSKANAAL – Een tiental jongeren van de jeugdraad van Bewonersbelangen Cereswijk gaan op woensdag 19 februari van 13.30-16.30 uur de handen uit de mouwen steken. Ze gaan het zwerfafval in een aantal straten in de Cereswijk opruimen voor een schonere en nettere wijk. Na deze eerste actie gaat Bewonersbelangen bekijken hoeveel afval is opgehaald en welke acties er eventueel nog meer nodig zijn. Wethouder Goedhart Borgesius: “Hoe mooi is het dat jongeren uit de wijk tijdens hun vakantie zwerfafval gaan opruimen. Ze zorgen samen voor een schonere wijk en zien met eigen ogen hoeveel zwerfafval in de straten ligt.”

Bewonersbelangen Cereswijk

De Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk behartigt de belangen van alle inwoners van de Cereswijk. Omdat inwoners van de wijk constateren dat er veel zwerfafval (bakjes, blikjes, flessen etc.) in de straten ligt hebben jongeren uit de jeugdraad het initiatief genomen om het zwerfafval in een aantal straten in de wijk op te ruimen: “De wijk mag wel iets netter en bovendien nodigt een nette wijk minder uit om afval op straat te gooien.”

Bewonersbelangen Cereswijk is blij met de zwerfafval actie van de jongeren.

Zwerfafval actie

De gemeente stelt prikstokken, veiligheidshesjes, afvalzakken en speciale ringen voor afvalzakken beschikbaar. Ook zorgt de gemeente voor het ophalen van de volle afvalzakken. Als de jongeren tijdens de actie zwerfafval grootvuil aantreffen dan geven ze dit via een Fixi-melding door aan de gemeente.

Met de opruimactie ontvangt Bewonersbelangen geld uit het budget zwerfafval. Iedere wijkraad of bewonersgroep kan hiervoor in aanmerking komen volgens de afspraken in het zwerfafvalplan. De gemeente wil samen met haar inwoners zorgen voor een schone en nette leefomgeving.

Meer informatie over het zwerfafvalplan staat op: www.stadskanaal.nl/afval

Ingezonden