DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Meppen

Vanmorgen vond om kwart over acht op de Nödiker Straße een ongeval plaats waarbij zeven auto’s betrokken waren. Het ongeval ontstond toen een automobiliste vanwege een file ter hoogte van de Schwefinger Straße plotseling remde. Zes automobilisten, die achter haar reden, merkten dit te laat op, waardoor een kettingbotsing ontstond. Hierbij raakten drie personen dusdanig gewond dat zij met een ambulance naar een ziekenhuis werden gebracht. Vijf auto’s moesten worden afgesleept. De totale schade bedraagt enkele tienduizenden euro’s.

Aschendorf

Vanmorgen is bij een ongeval op de Bokeler Straße een 53 jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer zag om 06.20 uur een VW bus over het hoofd toen hij met zijn e-bike vanaf Sommerhöhe de Bokeler Straße wou oversteken. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de man zo zwaar gewond dat hij is overleden. De 34 jarige bestuurder van de VW bis kwam met de schrik vrij.

Zowel de VW bus als de e-bike raakten bij de aanrijding zwaar beschadigd. De weg is ter hoogte van het ongeval tot 09.40 uur afgesloten geweest voor onderzoek en bergings- en opruimingswerkzaamheden. Hierbij werd de politie bijgestaan door de brandweer van Papenburg-Untenende.

Haren

Gedurende het weekend is uit de tank van zowel een vrachtwagen als een graafmachine diesel gestolen. De voertuigen stonden aan de Lindloher Straße in Haren. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Lathen

Tijdens het weekend is in Lathen twee keer een gevaarlijke situatie ontstaan doordat voetgangers bij de gesloten spoorwegovergang in de Sögeler Straße/Bahnhofstraße nog snel gingen oversteken. In beide gevallen moesten de naderende treinen een noodstop maken.

De eerste keer was vrijdag om 07.30 uur. Een 18 jarige Duitser stak vlak voor de naderende trein de spoorwegovergang over. De spoorbomen waren op dat moment gesloten. De machinist maakte een noodstop om een aanrijding te voorkomen. De machinist was dusdanig van slag door het voorval dat hij afgelost moest worden.

Zondagmiddag stak om 12.35 uur op dezelfde plek een 24 jarige Pool de spoorwegovergang over terwijl de bomen gesloten waren. De naderende intercity maakte een noodstop om een aanrijding te voorkomen.

In beide gevallen raakte niemand gewond; ook, voor zover bekend, niemand van de passagiers. De politie is bezig met een onderzoek en wijst er op dat het hinderen van het treinverkeer strafrechtelijk vervolgd wordt. Ook kunnen de Duitse spoorwegen de betreffende personen sancties opleggen die nog tot 30 jaar na het plegen van de daad geldig blijven.