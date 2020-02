Nieuwe campagne wil brug slaan tussen rokers en niet-rokers

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal doet mee aan de regionale campagne Aarzelniet.nl die is geïnitieerd door het netwerk Rookvrij Opgroeien in Groningen.

De campagne is afgelopen vrijdag gestart en heeft als doel om de groeiende kloof tussen niet-rokers en rokers te verminderen. In de campagne staat het gesprek tussen rokers en niet-rokers centraal. De gedachte is: begrijp jij mij, dan begrijp ik jou. Het idee van de campagne is om een gesprek op gang te brengen en daarmee meer begrip te krijgen tussen de beide groepen. Hiermee wordt gekozen voor een andere aanpak dan bij de traditionele anti-rook campagnes. Daar ligt het accent alleen op de negatieve gevolgen van en het stoppen met roken.

Aarzelniet.nl

Uit peilingen blijkt dat veel rokers zich in toenemende mate een ‘paria’ voelen en anti-rookmaatregelen zien als betutteling en ongewenste bemoeizucht. Niet-rokers ervaren last van het rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Ook blijkt dat beide partijen het lastig vinden om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De campagne ‘Aarzelniet.nl’ legt de focus op de dialoog. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen niet (mee)roken. De campagne schetst ongemakkelijke situaties waarbij ze de beweegredenen en gedachten van zowel rokers als niet-rokers duidelijk maken om te zorgen voor wederzijds begrip.



Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland is nauw betrokken bij de campagne: “Ik ondersteun deze campagne volledig. Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar het gesprek aan te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dit lukt alleen als we hierin samenwerken en dat kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar, vanuit dialoog.”





Rookvrije generatie

De gemeente Stadskanaal maakt zich al langer sterk voor een ‘Rookvrije generatie.’ In oktober 2019 is een convenant opgesteld en heeft de gemeente zich aangesloten bij de landelijke Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee deelt Stadskanaal de ambitie om kinderen rookvrij op te laten groeien. Inmiddels is de pilot van de app Stopcoach geïntroduceerd, een app die inwoners ondersteunt bij het stoppen met roken. Naast de app zijn er ook professionele coaches beschikbaar voor ondersteuning. Wethouder Lian Veenstra is ambassadeur van deze pilot.

Regionaal netwerk

De campagne ‘Aarzelniet.nl’ is door GGD Groningen in samenwerking met vele andere partijen tot stand gebracht. Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het regionale netwerk ‘Rookvrij Opgroeien’. Voor een overzicht van de deelnemende partijen zie www.aarzelniet.nl.

