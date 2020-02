Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 18 februari 08.00 uur. Door Jules

OPNIEUW WISSELVALLIG

Het is opnieuw een wisselende dag met vaak opklaringen, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag ook meer stapelwolken en kans op een kortdurende, maar felle bui. Daarbij is kans op windstoten, de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vannacht neemt de kans op buien toe en vannacht is het redelijk buiig, met kans op een onweersbui en mogelijk 5 mm regen. Morgen is het overwegend droog met opklaringen, maar vrij fris met 6 a 7 graden en een matige tot krachtige westenwind.

Donderdag is weer anders met veel bewolking en soms regen of motregen, vrijdag is overwegend droog met opklaringen. En zo blijft het in het weekend tamelijk wisselvallig.