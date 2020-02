Regisseer jouw loopbaan tijdens Ontdek de Zorg bij Zorggroep Meander

STADSKANAAL, VEENDAM, WESTERWOLDE – Tijdens de Ontdek de Zorg week (16 t/m 21 maart) organiseert Zorggroep Meander speeddates voor vakantiewerk en nieuwe collega’s voor de thuiszorg in Stadskanaal. Je gaat tijdens de speeddate in gesprek met jouw toekomstige collega’s en ontdekt alles over de mogelijkheden van werken in de ouderenzorg!

Regisseer je eigen zomer als vakantiekracht

Als vakantiekracht bij Zorggroep Meander kun je onder andere aan de slag als Helpende, Verzorgende IG en Verpleegkundige. Jij speelt de hoofdrol, want tijdens je werk zet jij je in voor het leefplezier van onze cliënten. Je kunt speeddaten op locaties in Veendam, Stadskanaal, Ter Apel, Vlagtwedde en Musselkanaal. Mooi meegenomen is dat vakantiekrachten die bij Zorggroep Meander in dienst komen, twee bioscoopbonnen krijgen om naar de film te gaan.

Regisseer je eigen loopbaan bij thuiszorg Stadskanaal

Voor thuiszorg Stadskanaal organiseert Zorggroep Meander een speeddate op maandag 16 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen met een diploma Verzorgende IG en/of Verpleegkundige is hier welkom. Ook contracten tot 32 uur zijn mogelijk in de thuiszorg van Zorggroep Meander. Kom je naar de speeddate en heb je de juiste achtergrond, dan ontvang je na de speeddate vier bioscoopkaartjes voor de bioscoop Smoky!

Je kunt je aanmelden voor een vakantiewerk speeddate bij jou in de buurt via www.zgmeander.nl/speeddate-vakantiewerk en voor Stadskanaal via www.zgmeander.nl/speeddate.