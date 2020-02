Samen aan de slag met Lokaal Sportakkoord Veendam

VEENDAM – Sport- en beweegorganisaties in Veendam gaan samen werken aan het lokale Sportakkoord. Het Lokale Sportakkoord omschrijft de ambitie om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Het heeft als doel nog meer mensen in beweging te krijgen, zodat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Organisaties die mee willen denken over het Sportakkoord kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Sportieve ambitie

Tijdens de kick-off bijeenkomst op donderdag 30 januari 2020 werd de sportieve ambitie uitgesproken door wethouder Henk Jan Schmaal. “Het is van belang te investeren in de preventieve werking van sport. Dit levert een grote gezondheidswinst op. Het Sportakkoord kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren zodat we de kracht van sport nóg beter kunnen benutten.”

Aan de slag

Het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke sportformateur, Edith Frijlink. Zij gaat de komende periode in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen om zo tot een breed gedragen Sportakkoord te komen. Betrokken organisaties kunnen ideeën indienen die in overleg worden meegenomen in het Sportakkoord.

Denk mee en doe mee!

Sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen kunnen meewerken aan de vorming van het sportakkoord. De volgende bijeenkomst over (de inhoud van) het lokale sportakkoord wordt georganiseerd op donderdag 27 februari 2020 om 19.30 uur in Veendam. Aanmelden kan via een e-mail aan edith@sportsparkz.nl

Nationaal Sportakkoord

Het lokale Sportakkoord is een verdere uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Sportakkoord kent zes deelakkoorden met ieder hun eigen ambitie. De ambities van het lokale Sportakkoord sluiten aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Sportakkoord.

Meer informatie over het Sportakkoord: www.allesoversport/sportakkoord.

Ingezonden