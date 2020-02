Activiteitenkalender april en mei Gasterij Natuurlijk Smeerling

SMEERLING – Bij Gasterij Natuurlijk Smeerling worden in de maanden april en mei diverse activiteiten georganiseerd.

10 April: Paas/voorjaarsdecoratie maken

Onder begeleiding van Haika van Gewoon Natuurlijk, maak je een prachtige decoratie waar je heerlijk van kunt genieten tijdens de paasdagen. Aanvang: 9.30 tot +/- 11.30

12 April: 1ste Paasdag, Paasbrunch

Tijd: 11.00-14.00 uur

13 April: Paas high tea

Tijd: 13.30-16.00 uur

17 April en 24 April, Wandeltocht met lunch

Geniet van een voorjaars- omgeving met lunch rondom de Ruiten Aa. Doe je stevige stappers aan en kom je route halen in de Gasterij. Er zijn routes verkrijgbaar vanaf 4 km t/m 12 km.

Na de wandeling kun je heerlijk genieten van een Metboekbos lunch in de Gasterij.

Aanvang: Vanaf 10.00 uur start vanaf de Gasterij.

30 April en 28 mei: Gezellig samen eten

Aanvang: 12.00 uur

1 mei: Mindfulness wandeling

Op 1 mei organiseren Gasterij Natuurlijk Smeerling en Maroesja Veken een Mindfulnesswandeling in het Metbroekbos. Deze prachtige natuur leent zich goed voor een intense beleving. De wandeling is als een begeleide reis die je rustig laat afdalen in het NU. Je denken verdwijnt en je wordt stiller. Er ontstaat ruimte voor werkelijke natuurbeleving die niet los blijkt te staan van wat we in onszelf ervaren! De wandeling is niet zweverig, maar vraagt wel om een open houding. We starten om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Gasterij en eindigen om 12.30 uur.

15 Mei Excursie: Van Smeerling tot Westeresch.

Excursie onder begeleiding van Jan Loots.

Thema: Biodiversiteit en Natuurinclusieve landbouw

Zes boeren werken sinds 2018 samen met Staatsbosbeheer, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, Rijks Universiteit Groningen en provincie Groningen in de pilot, ‘Essentie Westerwolde’ bij Vlagtwedde. Zij verbouwen op zo’n 60 hectare verschillende gewassen als o.a. boekweit, haver, rogge en veldboon. Doel is verhoging van de biodiversiteit, verbetering van de bodemstructuur en het inrichten van het middeleeuws cultuurhistorisch landschap. In 1832 bestond de Westeresch uit 140 akkers, nu telt het zo’n 40 percelen.

We vertrekken om 9.30 uur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.

De wandeling duurt 2 1/2 uur. Na afloop is er gelegenheid om nog iets te eten of te drinken bij de Gasterij.

Bij een aantal van 10 deelnemers gaat de wandeling door.

10 Mei: Verras Mama met een Moederdag brunch

Tijd: 11.00 – 14.00 uur

20 mei en 27 mei: Vriendinnen High tea arrangement.

Tijd: 14.00-16.00 uur

14 en 28 mei Wandeltocht met lunch

Geniet van een voorjaars- omgeving rondom de Ruiten Aa.

Doe je stevige stappers aan en kom je route halen in de Gasterij. Er zijn routes verkrijgbaar vanaf 4 km t/m 12 km.

Reserveren via Gasterij Natuurlijk Smeerling tel: 0599 312611 of mail: info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

