Bert Roossien presenteert oude foto’s in het SHC

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 1 maart a.s. vertoont Bert Roossien weer foto’s uit het archief van het Streekhistorisch Centrum. Het thema van deze middag is ‘Macht en Pracht’ en toont gebouwen met een representatieve functie in de Kanaalstreek.

Gebouwen zijn vaak meer dan waar ze voor gebouwd zijn. Niet alleen hun functie maar ook hun uitstraling bepaalt de manier waarop wij ze bekijken. Rijk gedecoreerde boerderijen, winkelpanden, nutsgebouwen en woonhuizen waren het visitekaartje van hun eigenaren. Alhoewel het in de gemeente Stadskanaal ontbreekt aan borgen en kastelen vinden we ook hier bouwmonumenten met een zekere grandeur. Een fraai ijzeren toegangshek, een monumentaal bordes en/of een decoratieve daklijst geven zo’n bouwobject een monumentaal aanzien.

Op zondag 1 maart a.s. worden beelden vertoond van een groot aantal van deze bouwobjecten in de regio. Sommige zijn geplaatst op de monumentenlijst. Historicus Roossien zal wijzen op gevels, deuren en raampartijen met ornamenten die terugverwijzen naar vroegere bouwstijlen (gotiek, barok, klassieke oudheid). Ook laat hij panden zien die gebouwd zijn onder invloed van de Amsterdamse Schoolstijl. Dit zijn vaak winkels en woonhuizen. Kleine details (een afbeelding of spreuk) verwijzen naar de vroegere functie van het gebouw of zijn bewoners. Siertuinen met oprijlanen, vijvers en tuinhuisjes gaven villa’s en boerderijen een extra voornaam karakter.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Voor meer informatie of reserveren: 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl

Bij de foto: Villa ter Marse, met zijn slingertuin en imponerende bordes, werd na 1919 verbouwd om nog meer grandeur uit te stralen. Collectie Streekhistorisch Centrum.

