Boek: Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis verschijnt vrijdag

GRONINGEN – Vrijdag 21 februari 2020 verschijnt bij Profiel het boek ‘Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis’.

Sinds de zwaarste aardbeving in Groningen, in augustus 2012 bij Huizinge, is 226 miljard kubieke meter gas gewonnen uit het Groningen-veld. Dit leverde de regering 36 miljard euro aan aardgasbaten op. Per dag is dat 13 miljoen euro. De kosten van de nadelige gevolgen van deze gaswinning in dezelfde periode bedroegen 2,5 miljard euro. Dat is 7% van de aardgasbaten uit het Groningen-veld sinds augustus 2012.

Dat heeft Herman Damveld uitgerekend voor zijn boek ‘Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis’.

Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen, laat de feiten spreken. Hij beschrijft de gaswinning en de gevolgen daarvan vanaf 1959, met de nadruk op de laatste zeven jaar. Het gaat over de duiding van de verschillende belangen en het registreren van de voortgang. Ook komt veel achtergrondinformatie over de winning van aardgas, de oorzaak van de aardbevingen en het gebruik van aardgas in Nederland aan de orde. Dit alles gelinkt aan citaten en beschrijvingen, tabellen en grafieken. Dan voel je de spanning. Het boek is daarom voer voor de parlementaire enquête over de gaswinning die de Tweede Kamer van plan is te houden.

De bewogen en complexe gasgeschiedenis van Groningen is lastig te doorgronden. Damveld is daar goed in geslaagd, waarbij hij vaak eigen berekeningen moest maken om de stand van zaken zo helder mogelijk weer te geven. Hij analyseert diepgaand hoe feiten en meningen over de aardbevingen, evenals de voorgenomen oplossingen, over elkaar heen buitelen. Wie is verantwoordelijk voor de schade, wie voert de regie? Ondertussen is de onvrede en onrust in Groningen dagelijkse kost. Het vertrouwen in de landelijke overheid is in Groningen tot het nulpunt gedaald, zegt onder meer de Nationale Ombudsman. De werkelijkheid, besproken aan de keukentafel, botst met de werkelijkheid aan de bestuurstafel. De gaskraan gaat stap voor stap dicht, maar het puin in Groningen is nog lang niet opgeruimd en zware aardbevingen met nieuwe schades dreigen.

Kan de burger vertrouwen op de overheid? Vertrouwt de overheid de burger eigenlijk wel? Worden de burgers geregeerd door statistieken en rekenmodellen, of staan de menselijke maat en de veiligheid centraal? Het zijn vragen die als een rode draad door het slepende proces rond de aardbevingen in Groningen heen lopen.

Groningen zet in op herstel van vertrouwen en het bieden van perspectief. Ondertussen nemen dorpsgemeenschappen zelf initiatieven en koestert Groningen z’n cultureel erfgoed en innovatieve rijkdom.

Over de auteur

Herman Damveld woont in de stad Groningen en is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie. Vanaf 1976 houdt hij zich bezig met plannen voor ondergrondse opslag van kernafval. De afgelopen jaren volgde hij intensief de aardgaswinning met de bijbehorende aardbevingen. Damveld heeft verschillende boeken en rapporten geschreven, evenals zo’n 1500 artikelen. Zijn meest recente boeken zijn: ‘Kernafval in zout; Plannen 40 jaar oud’, juni 2016. ‘Gas uit Groningen; Vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge’, augustus 2017.

Het boek: Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis, verschijnt aanstaande vrijdag bij. Profiel, Bedum; www.profiel.nl

ISBN 978 90 5294 4326



Ingezonden