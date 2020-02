CV de Kloosterwiekers brengt morgen 700 fruitbakjes rond

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 19 februari 08.00 uur. Door Jules

NOG ENKELE BUIEN

Er vallen vooral vanochtend nog een paar verspreide kleine buien, vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan komen er meer opklaringen. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind, en daarmee is het best fris met een maximum van 7 8 graden.

Vanavond raakt het opnieuw bewolkt en vannacht is er kans op wat regen, bij minimum rond 6 graden. Morgen blijft er daarna veel bewolking en blijft er ook kans op wat lichte regen, maar meer kans op regen is er pas morgenavond. Het wordt morgen 9 a 10 graden, bij een zuidwestenwind.

Vrijdag is er weer wat zon en is het vrijwel droog, in het weekend neemt de kans op regen en motregen opnieuw toe. Maximum dan van 10 tot 12 graden.