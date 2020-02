Snertwandeling bij Landgoed Ennemaborg

MIDWOLDA – Op zondag 23 februari organiseert Het Groninger Landschap een wandeling met aansluitend een heerlijke kom snert met roggebrood in het Koetshuis.

Het is winter en de hele natuur is in rust. Is dat nu echt zo of zijn de eerste tekenen van een aankomende lente alweer te zien. Wandelen in de winter door Landgoed Ennemaborg heeft zo zijn eigen charme. De wandeling gaat door het bos langs andere mooie plekken. Na afloop van de wandeling staat er in het Koetshuis snert en roggebrood klaar.

Locatie: Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda (gemeente Oldambt)

Tijd: 13.00 – 15.30 uur



De wandeling is circa 4 km lang, trek warme kleding en waterdichte schoenen aan. Neem een verrekijker mee.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via website: www.groningerlandschap.nl.

Ingezonden