Spreekuur voor grenspendelaars in Papenburg

PAPENBURG – Tijdens een spreekuur op locatie in Papenburg kunnen grenspendelaars en hun werkgevers op 27 februari a.s. terecht bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). Belangstellenden krijgen informatie op het gebied van sociale verzekering, ouderdomspensioen en belasting. Tussen 9.00 en 12.00 uur (op afspraak!) is een adviseur van GIP EDR aanwezig op het kantoor van de Agentur für Arbeit aan Am Stadtpark 10.



“Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en persoonlijk advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het EDR-gebied. Naast de maandelijkse spreekuren in Emmen, Papenburg, Groningen en Bad Nieuweschans is GIP EDR bereikbaar via de EDR. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk adviesgesprek bij ons in Bad Nieuweschans”, zegt GIP-adviseur Kerstin van Hoorn.

Voor de spreekuren in Emmen, Papenburg, Groningen en Bad Nieuweschans moeten belangstellenden bij de EDR telefonisch een afspraak maken via 0597 – 521818.



GIP EDR organiseert de spreekdagen in het kader van het INTERREG-project “Arbeidsmarkt Noord”. Binnen dit project slaan talrijke partners in het Noorden de handen ineen om één grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren.

De EDR is als lead partner verantwoordelijk voor de afwikkeling van het project. Het project wordt in het kader van het INTERREG V-programma “Deutschland-Nederland” ondersteund met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Cofinanciers zijn de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Duitse deelstaat Niedersachsen.

Ingezonden