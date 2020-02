Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Bourtange

BOURTANGE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Bourtange. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandelend Werkt Westerwolde wandelde woensdagmorgen 19-2-2020 door/rondom vesting Bourtange – Heeder Moor, wandeling (Grenslandwandeling) met als start Restaurant ’s Lands Huys te Bourtange.

Restaurant binnen de vestingpoorten van de al oude vesting Bourtange. Unieke plek. De wandeling voerde over zowel Hollandse als Duitse grond, was afwisselend over verharde paden, drassige weilanden, bospaden, een veen pad en ‘gewoon’ asfalt. Wandeling terug en naar de grens en over de weide van Konikpaarden.

Wanneer we de grens zijn overgestoken komen we in Heede langs natuurzwembad Eichenstrasse. De weg vervolgen kwamen langs een knap staaltje timmermanswerk van Bommend Berend. Bommend Berend heeft destijds het pad laten aanleggen om zo Bourtange te kunnen veroveren. Restanten replica van een origineel plankpad .

Het gebied is een natuurgebied genoemd Neuheder Moor. Moerasgebied en om de natuur zijn gang te laten gaan wordt het pad niet onderhouden (alleen af en toe gemaaid) en is ook niet vanaf de openbare weg aangegeven te vinden . Even zoeken dus. Het pad is genoemd Der Bohlenweg tussen Heede en Bourtange.

Na dit pad te hebben gezien wandelden we door naar Heede en kwamen we langs het monument van Denkmal Der Toten Mann. Vervolgens de grens (de oude grenspoort is nog in tact) over, langs de vele grenspaaltjes en naar en over de Natte Horizon naar ons beginpunt te Bourtange.

Ook deze keer wederom grote deelname 60 wandelaars en dat is tevens de max. voor deelname aan deze wandeling(en). Wandeling(en) onder begeleiding van wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg. Wandelaars hebben de keuze of 8 km of 10 km te wandelen. Gezien het grote aantal wandelaars wordt er gewandeld over 2 groepen.

Verslag en foto’s: Ooldrik Modderman

Klik HIER voor meer foto’s